Difunden nuevas imágenes del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en Utah

Las autoridades de Utah revelaron nuevas fotografías de la persona de interés vinculada al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, mientras continúa la intensa búsqueda del responsable.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah publicó este jueves imágenes captadas por cámaras de vigilancia en las que se observa a un hombre aún no identificado vistiendo una camiseta oscura de manga larga con una bandera estadounidense en el pecho, una gorra gris y gafas de sol.

Embed The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest. Information about this developing investigation can be found… pic.twitter.com/woZacCxYgE — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025 También llevaba una mochila negra mientras subía y bajaba escaleras en las inmediaciones de la Universidad del Valle de Utah.

De acuerdo con la investigación, se cree que el tirador disparó contra Kirk desde una distancia de aproximadamente 160 metros antes de huir hacia un vecindario residencial cercano. Videos de seguridad muestran a una figura vestida de negro caminando por la zona momentos antes del ataque y corriendo poco después del disparo mortal.

El sospechoso, que coincide con la descripción difundida por el FBI, parecía caminar con una leve cojera, lo que ha generado la hipótesis de que ocultaba el rifle en su ropa. El arma de alto poder fue hallada posteriormente en un área boscosa cercana.

Las autoridades han ofrecido una recompensa de 100 mil dólares a quien aporte información que conduzca a la captura del asesino. Aunque aseguran conocer la identidad de la persona de interés, su nombre no ha sido revelado públicamente.

La publicación de las imágenes busca obtener nuevas pistas que ayuden a resolver uno de los crímenes más impactantes de los últimos tiempos en Estados Unidos.