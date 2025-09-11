americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Charlie Kirk

Difunden nuevas imágenes del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en Utah

El FBI ha puesto a disposición canales para poder ubicar a la persona de las fotos, quien podría ser el asesino del influencer conservador

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-09-11 at 9.08.54 PM

Las autoridades de Utah revelaron nuevas fotografías de la persona de interés vinculada al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, mientras continúa la intensa búsqueda del responsable.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah publicó este jueves imágenes captadas por cámaras de vigilancia en las que se observa a un hombre aún no identificado vistiendo una camiseta oscura de manga larga con una bandera estadounidense en el pecho, una gorra gris y gafas de sol.

Embed

También llevaba una mochila negra mientras subía y bajaba escaleras en las inmediaciones de la Universidad del Valle de Utah.

De acuerdo con la investigación, se cree que el tirador disparó contra Kirk desde una distancia de aproximadamente 160 metros antes de huir hacia un vecindario residencial cercano. Videos de seguridad muestran a una figura vestida de negro caminando por la zona momentos antes del ataque y corriendo poco después del disparo mortal.

El sospechoso, que coincide con la descripción difundida por el FBI, parecía caminar con una leve cojera, lo que ha generado la hipótesis de que ocultaba el rifle en su ropa. El arma de alto poder fue hallada posteriormente en un área boscosa cercana.

Las autoridades han ofrecido una recompensa de 100 mil dólares a quien aporte información que conduzca a la captura del asesino. Aunque aseguran conocer la identidad de la persona de interés, su nombre no ha sido revelado públicamente.

La publicación de las imágenes busca obtener nuevas pistas que ayuden a resolver uno de los crímenes más impactantes de los últimos tiempos en Estados Unidos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Allison Hemingway-Witty llora después de que Charlie Kirk fuera baleado durante la visita de Turning Point a la Universidad Utah Valley en Orem, Utah, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)

Qué se sabe del tiroteo fatal de Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA

Monumento improvisado en la sede nacional de Turning Point USA después de la muerte a tiros de Charlie Kirk, su cofundador y director ejecutivo, el miércoles 10 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin)

FBI publica fotos de una persona de interés en el asesinato de activista Charlie Kirk en Utah

el fbi recupera el arma homicida y analiza videos del asesino de charlie kirk en utah

El FBI recupera el arma homicida y analiza videos del asesino de Charlie Kirk en Utah

el fbi difunde imagenes del sospechoso del asesinato de charlie kirk y pide colaboracion ciudadana

El FBI difunde imágenes del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide colaboración ciudadana

Destacados del día

Difunden nuevas imágenes del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en Utah

Difunden nuevas imágenes del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en Utah

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro a la entrada de su vivienda, estando bajo arresto domiciliario, en Brasilia, el 29 de agosto del 2025. (AP foto/Eraldo Peres)

Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión después que panel de tribunal lo declaró culpable de intento de golpe

Desmantelan en Miami tienda de ropa falsa de lujo frecuentada por artistas e influencers cubanos

Desmantelan en Miami tienda de ropa falsa de lujo frecuentada por artistas e influencers cubanos

Comienza en Miami el juicio contra cubana acusada de estafar $430,000 a una anciana con cáncer terminal

Comienza en Miami el juicio contra cubana acusada de estafar $430,000 a una anciana con cáncer terminal

La gente enciende una linterna mientras cruza una calle con su perro durante un apagón en La Habana, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Santiago de Cuba se reconecta al Sistema Eléctrico Nacional tras más de 24 horas de apagón

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter