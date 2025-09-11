americateve

Miami

Desmantelan en Miami tienda de ropa falsa de lujo frecuentada por artistas e influencers cubanos

La policía de Miami arrestó a dos individuos por vender productos falsificados de lujo. Famosos cubanos, como Dany Ome, visitaron la tienda antes del cierre policial, lo que generó controversia en redes

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-09-11 at 11.19.24 AM

La policía de Miami arrestó a dos personas acusadas de vender artículos falsificados de reconocidas marcas de lujo, en un operativo que ha salpicado a varios artistas e influencers cubanos que visitaban la tienda antes de su clausura.

Los detenidos fueron identificados como Yuri Rafael Velázquez García, de 33 años, propietario del negocio, y Mayrelis Márquez Plans, de 32. Ambos enfrentan cargos por comercializar mercancía falsificada con un valor estimado de más de 500.000 dólares, de haber sido auténtica, según el reporte policial.

Screenshot 2025-09-11 at 11.16.32AM

Celebridades cubanas entre los clientes

Las redes sociales se inundaron de imágenes de famosos cubanos posando en el local junto al dueño. Entre ellos destacan los reguetoneros Dany Ome y José Ángel El White, exintegrante de Cubanito 2002.

Las fotografías fueron compartidas en la cuenta de Instagram de la tienda, @yuri_fashion_house, así como en el perfil personal de Velázquez, y muestran a varias figuras públicas visitando lo que parecía ser un exclusivo showroom de lujo.

Screenshot 2025-09-11 at 11.20.29AM

Cómo cayó la red de falsificaciones

La investigación comenzó en julio, cuando un agente de policía detectó publicaciones en Instagram que mostraban bolsos y accesorios supuestamente de la marca Louis Vuitton a la venta en una vivienda de Miami Gardens. La propiedad fue vinculada directamente a Velázquez.

Tras meses de vigilancia, las autoridades realizaron compras encubiertas, adquiriendo bolsos y prendas supuestamente valorados en miles de dólares por apenas unos cientos en efectivo. Un especialista de Louis Vuitton confirmó que todos los artículos eran falsos.

El operativo culminó con el allanamiento de la vivienda, donde se incautaron más de 500 piezas falsificadas, incluyendo bolsos, zapatos, ropa y accesorios.

Los cargos y la polémica

Velázquez y Márquez fueron trasladados a la cárcel, con una fianza fijada en 5.000 dólares cada uno.

El caso ha generado gran controversia en redes sociales, no solo por el volumen de mercancía falsificada, sino también por la relación de la tienda con artistas cubanos del ámbito musical y del entretenimiento, que ahora se ven indirectamente vinculados a la polémica.




