Biden se dirige a la región Indo-Pacífico con una agenda ambiciosa

ARCHIVO - De izquierda a derecha, el primer ministro australiano Anthony Albanese, el presidente estadounidense Joe Biden y el premier indio Narendra Modi son recibidos por el primer ministro japonés Fumio Kishida, derecha, en el Palacio Kantei, el 24 de mayo de 2022, en Tokio. (AP Foto/Evan Vucci, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved