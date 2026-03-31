Trump publica video de explosión masiva atribuida a ataque en Irán sin confirmación oficial del Pentágono

Washington / Medio Oriente — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió las alarmas este lunes tras publicar un impactante video que muestra una explosión de gran magnitud, presuntamente vinculada a ataques en Irán, aunque sin confirmación oficial sobre su origen.
El material, difundido en su cuenta de Truth Social, tiene una duración de 32 segundos y muestra una bola de fuego masiva seguida de una densa nube expansiva, captada desde una toma panorámica.
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Sin ubicación ni detalles oficiales
El video no incluye información clave como:
- Lugar exacto
- Fecha del ataque
- Objetivos alcanzados
- Responsables
La falta de contexto ha generado especulación en redes sociales y entre analistas.
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Señalan posible conexión con Irán
Diversos medios y usuarios han sugerido que las imágenes podrían corresponder a explosiones registradas en Isfahán, en el centro de Irán, una zona estratégica vinculada a instalaciones militares.
Sin embargo, hasta el momento:
No hay confirmación oficial
No se han reportado daños verificados
No existe declaración formal del Pentágono
Esperan respuesta del Pentágono
El Departamento de Defensa anunció una conferencia de prensa para este martes a las 8:00 a.m. (hora del Este), donde se espera que autoridades militares aborden el estado del conflicto.
Será la primera actualización oficial en casi dos semanas.
Contexto: guerra en escalada
La difusión del video ocurre en medio de una creciente tensión en Medio Oriente.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la ofensiva contra Irán ya ha superado más de la mitad de sus objetivos estratégicos, incluyendo:
- Daño a la infraestructura militar
- Reducción de capacidades misilísticas
- Golpes al programa nuclear
Además, afirmó que miles de miembros de la Guardia Revolucionaria han sido eliminados.
Un video que eleva la incertidumbre
La publicación de Trump, sin contexto ni confirmación oficial, añade incertidumbre a un escenario ya volátil, donde cada movimiento puede escalar rápidamente el conflicto.