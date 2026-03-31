Trump publica video de explosión masiva atribuida a ataque en Irán sin confirmación oficial del Pentágono

Washington / Medio Oriente — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , encendió las alarmas este lunes tras publicar un impactante video que muestra una explosión de gran magnitud , presuntamente vinculada a ataques en Irán , aunque sin confirmación oficial sobre su origen.

El material, difundido en su cuenta de Truth Social, tiene una duración de 32 segundos y muestra una bola de fuego masiva seguida de una densa nube expansiva , captada desde una toma panorámica.

El video no incluye información clave como:

La falta de contexto ha generado especulación en redes sociales y entre analistas.

Diversos medios y usuarios han sugerido que las imágenes podrían corresponder a explosiones registradas en Isfahán , en el centro de Irán, una zona estratégica vinculada a instalaciones militares.

| URGENTE: El presidente Trump, acaba de publicar un VIDEO BRUTAL de EXPLOSIONES MASIVAS en Isfahán, Irán… tras los ataques aéreos de EE.UU. e Israel al régimen terrorista. Esto no es un juego… algo ENORME acaba de suceder. pic.twitter.com/NnS5fd3Y1s

No se han reportado daños verificados

No existe declaración formal del Pentágono

Esperan respuesta del Pentágono

El Departamento de Defensa anunció una conferencia de prensa para este martes a las 8:00 a.m. (hora del Este), donde se espera que autoridades militares aborden el estado del conflicto.

Será la primera actualización oficial en casi dos semanas.

Contexto: guerra en escalada

La difusión del video ocurre en medio de una creciente tensión en Medio Oriente.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la ofensiva contra Irán ya ha superado más de la mitad de sus objetivos estratégicos, incluyendo:

Daño a la infraestructura militar

Reducción de capacidades misilísticas

Golpes al programa nuclear

Además, afirmó que miles de miembros de la Guardia Revolucionaria han sido eliminados.

Un video que eleva la incertidumbre

La publicación de Trump, sin contexto ni confirmación oficial, añade incertidumbre a un escenario ya volátil, donde cada movimiento puede escalar rápidamente el conflicto.