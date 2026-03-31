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FBI ALERTA: Cuba es una amenaza REAL de espionaje para EEUU

FBI advierte que Cuba representa una amenaza activa de espionaje contra EEUU pese a su crisis económica

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
CUBA FBI

FBI alerta que Cuba es una amenaza real de espionaje para EEUU a solo 90 millas de distancia

Washington, D.C. — El FBI encendió las alarmas al advertir que Cuba sigue siendo una amenaza significativa de espionaje para Estados Unidos, pese a su crisis económica y su tamaño geográfico.

En un video oficial titulado “Cuba: El espía del vecindario”, funcionarios de la División de Contrainteligencia aseguraron que la isla ha desarrollado durante décadas una capacidad de infiltración altamente efectiva contra intereses estadounidenses.

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“Una espina en el costado de EE.UU.”

Durante la presentación, una agente del FBI fue directa:

“Para ser una isla tan pequeña, ha sido una espina en nuestro costado porque son muy buenos en lo que hacen”.

Las autoridades destacaron que el régimen cubano ha mantenido su inversión en inteligencia incluso en momentos de crisis económica severa.

‍ Décadas de infiltración sofisticada

El FBI explicó que Cuba ha logrado:

  • Obtener información sensible de EE.UU.
  • Infiltrar instituciones gubernamentales
  • Anticiparse a decisiones estratégicas

Uno de los momentos más críticos ocurrió en 1987, cuando un desertor reveló que muchos agentes de la CIA en Cuba eran en realidad dobles agentes, lo que representó un golpe devastador para la inteligencia estadounidense.

Reclutamiento desde universidades

Según el FBI, una de las estrategias clave ha sido el reclutamiento temprano:

Estudiantes en universidades de élite

Motivación ideológica

Inserción a largo plazo en el gobierno

Estos perfiles pasan años sin levantar sospechas, lo que hace extremadamente difícil detectarlos.

Casos emblemáticos de espionaje

Entre los casos más notorios mencionados:

  • Ana Belén Montes — espió durante más de 15 años
  • Walter Kendall Myers — filtró información desde el Departamento de Estado
  • Víctor Manuel Rocha — exembajador condenado en 2023

El FBI calificó este último como uno de los casos de infiltración más graves en décadas.

Advertencia directa del FBI

Las autoridades fueron contundentes:

“Estamos enfrentando gobiernos completos dedicados a ocultar a sus agentes”.

Además, enviaron un mensaje claro a posibles colaboradores:

“Nadie podrá protegerte del FBI”.

Una amenaza persistente

El FBI concluyó que el espionaje sigue siendo una de las amenazas más antiguas y peligrosas para EE.UU., e instó a ciudadanos e instituciones a mantenerse alerta.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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