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Trump amenaza con destruir infraestructura energética de Irán si no hay acuerdo rápido y abre ultimátum

Trump advierte que atacará petróleo, electricidad y agua de Irán si no hay acuerdo inmediato y se reabre Ormuz

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
El presidente Donald Trump habla durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, el jueves 26 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump habla durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, el jueves 26 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Washington / Medio Oriente — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una de sus advertencias más duras hasta la fecha contra Irán, al amenazar con destruir infraestructura clave del país si no se alcanza un acuerdo “en breve”.

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En un mensaje publicado en Truth Social, Trump detalló los objetivos potenciales:

  • Centrales eléctricas
  • Pozos de petróleo
  • Isla de Kharg (principal terminal petrolera)
  • Plantas desalinizadoras

Ultimátum directo a Teherán

El mandatario dejó claro que estas instalaciones han sido “deliberadamente preservadas” hasta ahora, pero podrían ser atacadas si no hay avances rápidos en las negociaciones.

“Esto será en retribución por nuestros soldados y víctimas del régimen iraní”, afirmó.

Escalada sin precedentes

La amenaza representa un punto crítico en la tensión:

Posible ataque a infraestructura civil

Impacto directo en energía y suministro de agua

Riesgo de colapso económico en Irán

Además, Trump volvió a poner en la mira la isla de Kharg, pieza clave para las exportaciones petroleras iraníes.

El factor Ormuz

El ultimátum también está vinculado al estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Situación actual:

  • Irán mantiene restricciones en el paso marítimo
  • El petróleo supera los 100 dólares por barril
  • Mercados globales en alerta

Trump afirmó que espera la reapertura inmediata del tráfico comercial.

Negociaciones en curso

El presidente aseguró que Washington mantiene contactos con lo que describió como un “nuevo y más razonable régimen” en Irán, afirmando que se ha logrado “gran progreso”.

Sin embargo, no ofreció detalles sobre los interlocutores.

Respuesta de Irán

El canciller iraní advirtió que cualquier ataque a su infraestructura energética provocará represalias directas contra intereses estadounidenses en la región.

Riesgo de escalada militar

Mientras tanto, el Pentágono evalúa operaciones limitadas con fuerzas especiales en la zona, lo que incrementa la tensión.

  • Despliegue de marines en la región
  • Opciones militares sobre la mesa
  • Combates activos entre Irán e Israel

Un escenario al límite

El conflicto entra en una fase crítica, con riesgos de:

  • Interrupción del suministro energético global
  • Escalada militar regional
  • Impacto directo en la economía mundial
americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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