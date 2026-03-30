Trump amenaza con destruir infraestructura energética de Irán si no hay acuerdo rápido y abre ultimátum

Washington / Medio Oriente — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una de sus advertencias más duras hasta la fecha contra Irán, al amenazar con destruir infraestructura clave del país si no se alcanza un acuerdo “en breve”.
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Trump advierte que atacará petróleo, electricidad y agua de Irán si no hay acuerdo inmediato y se reabre Ormuz
Washington / Medio Oriente — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una de sus advertencias más duras hasta la fecha contra Irán, al amenazar con destruir infraestructura clave del país si no se alcanza un acuerdo “en breve”.
Ultimátum directo a Teherán
El mandatario dejó claro que estas instalaciones han sido “deliberadamente preservadas” hasta ahora, pero podrían ser atacadas si no hay avances rápidos en las negociaciones.
“Esto será en retribución por nuestros soldados y víctimas del régimen iraní”, afirmó.
Escalada sin precedentes
La amenaza representa un punto crítico en la tensión:
Posible ataque a infraestructura civil
Impacto directo en energía y suministro de agua
Riesgo de colapso económico en Irán
Además, Trump volvió a poner en la mira la isla de Kharg, pieza clave para las exportaciones petroleras iraníes.
El factor Ormuz
El ultimátum también está vinculado al estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
Situación actual:
Trump afirmó que espera la reapertura inmediata del tráfico comercial.
Negociaciones en curso
El presidente aseguró que Washington mantiene contactos con lo que describió como un “nuevo y más razonable régimen” en Irán, afirmando que se ha logrado “gran progreso”.
Sin embargo, no ofreció detalles sobre los interlocutores.
Respuesta de Irán
El canciller iraní advirtió que cualquier ataque a su infraestructura energética provocará represalias directas contra intereses estadounidenses en la región.
Riesgo de escalada militar
Mientras tanto, el Pentágono evalúa operaciones limitadas con fuerzas especiales en la zona, lo que incrementa la tensión.
Un escenario al límite
El conflicto entra en una fase crítica, con riesgos de:
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