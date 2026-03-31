El precio de la gasolina corriente en EEUU supera los 4 dólares por galón, el máximo desde 2022

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Un vehículo pasa junto a un cartel con precios de combustible en una gasolinera en Filadelfia, el viernes 27 de marzo de 2026. (AP Foto/Matt Rourke) AP

Según el club automovilístico AAA, el promedio nacional de un galón de gasolina corriente es ahora de 4,02 dólares —más de un dólar por encima de lo que costaba antes de que comenzara la guerra. La última vez que los conductores en Estados Unidos pagaron colectivamente tanto en las gasolineras fue hace casi cuatro años, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El precio es un promedio nacional, lo que significa que los conductores en algunos estados han estado pagando bastante más de 4 dólares por galón desde hace tiempo.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra conjunta contra Irán el 28 de febrero, el costo del petróleo crudo —el principal componente de la gasolina— se ha disparado y ha oscilado con rapidez. Esto se debe a que el conflicto ha provocado profundas interrupciones en la cadena de suministro y recortes por parte de grandes productores de petróleo en todo Oriente Medio.

Los precios más altos de la gasolina están afectando a consumidores y empresas, mientras muchos hogares siguen enfrentando mayores presiones por el costo de vida. Y, a medida que los conductores pagan más para cubrir necesidades como la gasolina, muchos podrían verse obligados a recortar sus presupuestos en otros campos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP