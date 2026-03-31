"SE VIENE MÁS INFLACIÓN": cubanos reaccionan a nuevos billetes en plena crisis

La Habana — La decisión del Banco Central de Cuba de poner en circulación nuevos billetes de 2,000 y 5,000 pesos cubanos (CUP) ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos ciudadanos advierten que la medida refleja una inflación fuera de control .

El anuncio oficial señala que la emisión busca “facilitar las transacciones en efectivo” en un contexto donde se requieren grandes volúmenes de dinero para operaciones diarias.

“Más inflación”: el temor que domina las redes

Tras conocerse la noticia, cientos de comentarios reflejaron preocupación y frustración:

“Mi salario en un billete”

“Ahora viene el de 10 mil”

“Eso es señal de inflación”

Muchos usuarios coinciden en que emitir billetes de mayor denominación no resuelve la crisis, sino que evidencia la pérdida de valor del peso cubano.

Una moneda cada vez más debilitada

El contexto económico respalda ese temor:

El peso cubano se ha depreciado fuertemente en el mercado informal

1 dólar supera los 500 CUP en el mercado paralelo

Economistas estiman inflación real mucho mayor a la oficial

Esto ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Problemas estructurales sin resolver

Más allá de los nuevos billetes, los cubanos denuncian problemas más profundos:

Falta de efectivo en bancos

Dificultad para retirar dinero

Negocios que rechazan ciertos billetes

Limitaciones en pagos digitales

“¿Para qué más billetes si no hay dinero?”, cuestionó una usuaria.

¿Solución o síntoma?

Expertos y ciudadanos coinciden en una idea clave:

La emisión de billetes grandes suele ser una consecuencia de la inflación, no una solución.

El propio Banco Central reconoce que la medida responde al actual contexto inflacionario del país.

Humor, crítica y desesperación

Las reacciones también incluyeron ironía y humor negro:

“Estamos a dos apagones de ser Venezuela”

“Con eso compro una caja de cerveza”

“Pronto el de un millón”

Detrás del sarcasmo, muchos reflejan un sentimiento común: desconfianza en el rumbo económico del país.

Una señal del deterioro económico

La introducción de estos billetes marca un nuevo capítulo en la crisis económica cubana, caracterizada por:

Escasez

Apagones

Devaluación

Inflación sostenida

Para muchos ciudadanos, no es una solución… sino otra señal de alarma.