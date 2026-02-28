Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

ARABIA SAUDITA CONDENA A IRÁN Y OFRECE TODO SU PODER MILITAR PARA DEFENDER LA REGIÓN
La tensión en Medio Oriente dio un nuevo giro tras el histórico comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, en el que Riad no solo condenó la agresión iraní contra varios países del Golfo, sino que anunció su disposición total para unirse a una coalición internacional de defensa regional.
El pronunciamiento oficial, fechado el 28 de febrero de 2026, califica las acciones de Irán como “ataques graves y violaciones flagrantes” a la soberanía de:
-
Emiratos Árabes Unidos
-
Bahréin
-
Qatar
-
Kuwait
-
Jordania
Riad ofrece “todas sus capacidades”
En el comunicado, el Reino afirmó su “plena solidaridad y apoyo inquebrantable” a los Estados afectados y aseguró que está dispuesto a poner todas sus capacidades al servicio de cualquier medida colectiva que se adopte para proteger la estabilidad regional.
La declaración se produce en el contexto de los recientes ataques con misiles iraníes contra bases estadounidenses en el Golfo, tras la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en territorio iraní.
Advertencia sobre escalada mayor
Arabia Saudita advirtió que la continuidad de estas acciones podría desencadenar consecuencias graves para la seguridad regional y global.
El gobierno saudita subrayó que las agresiones constituyen un desafío directo a los principios del derecho internacional y a la soberanía de los Estados árabes.
Asimismo, instó a la comunidad internacional a condenar de forma clara las acciones iraníes y adoptar medidas firmes para frenar la escalada.
Movimiento estratégico en el Golfo
El posicionamiento saudita marca un posible punto de inflexión en el equilibrio de poder regional.
Riad busca consolidarse como actor central en la arquitectura de seguridad del Golfo, en un momento en que la región enfrenta su mayor nivel de tensión en años.
El ofrecimiento de integrarse plenamente a una coalición internacional eleva el riesgo de un bloque militar más amplio frente a Teherán.
¿Se forma una coalición regional?
Analistas consideran que el anuncio podría abrir la puerta a una alianza formal entre países del Golfo, Israel y Estados Unidos, con respaldo saudita.
De materializarse, se trataría de uno de los mayores realineamientos estratégicos en Medio Oriente en la última década.