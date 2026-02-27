Trump plantea la posibilidad de una "toma amistosa de Cuba" tras conversaciones con La Habana

El presidente Donald Trump habla con reporteros antes de abordar el helicóptero presidencial desde la Casa Blanca, el viernes 27 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Tom Brenner) AP

Al hablar con reporteros fuera de la Casa Blanca antes de partir rumbo a Texas, Trump señaló que el secretario de Estado Marco Rubio estaba en conversaciones con funcionarios cubanos “a un nivel muy alto”.

“El gobierno cubano está hablando con nosotros”, afirmó el presidente. “No tienen dinero. No tienen nada en este momento. Pero están hablando con nosotros, y quizá tengamos una toma amistosa de Cuba”.

Trump no aclaró sus comentarios, pero parecía indicar que la situación con Cuba, una isla con gobierno comunista que ha sido uno de los adversarios más acérrimos de Washington desde hace décadas, estaba llegando a un punto crítico. La Casa Blanca no respondió el viernes a solicitudes de más información.

El presidente también dijo que Cuba “es, por decirlo de alguna manera, una nación fallida” y “quieren nuestra ayuda”.

Sus declaraciones se produjeron dos días después de que el gobierno cubano dio a conocer que una lancha rápida con registro de Florida y con 10 cubanos armados a bordo abrió fuego contra soldados frente a la costa norte de la isla. Cuatro de los pasajeros fueron abatidos y los otros seis resultaron heridos, según el gobierno de Cuba. Un agente cubano también resultó herido.

Cuba ha estado en la mente de Trump al menos desde principios de enero, después de que fuerzas de Estados Unidos capturaron a uno de los aliados más cercanos de La Habana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Luego de la incursión, Trump insinuó que quizá no se necesitaría una acción militar en Cuba debido a que la economía de la isla era lo suficientemente débil —particularmente ante la ausencia de los envíos de petróleo desde Venezuela que se detuvieron después de la detención de Maduro— como para colapsar por sí sola.

“Hemos lidiado con Cuba por muchos años. He escuchado sobre Cuba desde que era un niño. Pero están en serios problemas”, declaró el viernes.

Luego, al mencionar a la comunidad de exiliados de la isla que vive en Estados Unidos, Trump dijo que podría venir algo que “creo (que es) muy positivo para la gente que fue expulsada, o peor, de Cuba y vive aquí”. No dio más detalles.

Estados Unidos ha mantenido un estricto embargo comercial sobre Cuba desde 1962, un año antes de una fallida invasión a la isla en Bahía de Cochinos, promovida por la CIA. Aun así, Trump indicó a principios de este mes que había conversaciones en marcha con funcionarios cubanos.

El gobierno de Cuba confirmó a principios de esta semana que había un diálogo con funcionarios de Estados Unidos luego del tiroteo con la embarcación estadounidense. Rubio ha dicho que el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos investigan el incidente.

Trump firmó una orden ejecutiva a principios de enero en la cual se comprometió a imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, amenazando con paralizar aún más a un país que ya atraviesa una creciente crisis energética. Desde entonces, sin embargo, las autoridades de Estados Unidos han indicado que el petróleo de Venezuela puede venderse en algunos casos a intereses cubanos.

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, publicó el viernes en redes sociales, en un mensaje que ya fue borrado, que “Estados Unidos mantiene en todo vigor el boicot de combustibles vs Cuba y su pleno impacto como castigo colectivo”.

“Nada de lo anunciado en días recientes cambia esa realidad. Las posibilidades de ventas condicionadas al sector privado ya existían y no alivian el impacto sobre la población”, señalaba la publicación.

Mientras tanto, más de 40 organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos enviaron el viernes una carta al Congreso para pedir que “presione al gobierno de Trump para que revierta su política agresiva hacia Cuba” y advirtieron que los esfuerzos por cortar los envíos de petróleo a la isla caribeña provocarían un colapso humanitario.

Entre los firmantes figuraron la Alliance of Baptists, ActionAid USA y la Iglesia Presbiteriana.

“Las políticas que deliberadamente imponen hambre y penurias a millones de civiles constituyen una forma de castigo colectivo y, como tal, son una grave violación del derecho internacional humanitario”, dice la carta.

La periodista de The Associated Press Dánica Coto contribuyó con este despacho desde San José, Costa Rica.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP