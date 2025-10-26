Administración de Trump anuncia que no habrá ayuda alimentaria federal el 1 de noviembre

Una persona que recibe asistencia alimentaria compra alimentos en un supermercado en Bellflower, California el 13 de febrero del 2023. (AP foto/Allison Dinner) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

El nuevo aviso llega después de que la administración Trump dijera que no recurriría a aproximadamente 5.000 millones de dólares en fondos de contingencia para mantener los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, comúnmente conocido como SNAP, en noviembre. Ese programa ayuda a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses a comprar alimentos.

"En resumen, el pozo se ha secado", dice el aviso del USDA. "En este momento, no se emitirán beneficios el 1 de noviembre. Nos estamos acercando a un punto de inflexión para los demócratas del Senado".

El cierre, que comenzó el 1 de octubre, es ahora el segundo más largo registrado. Aunque la administración republicana tomó medidas antes del cierre para asegurar que los beneficios SNAP se pagaran este mes, el corte ampliaría el impacto del estancamiento a un sector más amplio de estadounidenses —y algunos de los más necesitados— a menos que se encuentre una solución política en solo unos días.

La administración culpa a los demócratas, quienes dicen que no acordarán reabrir el gobierno hasta que los republicanos negocien con ellos la extensión de los subsidios que están por expirar bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Los republicanos dicen que los demócratas deben primero reabrir el gobierno, antes de negociar.

Legisladores demócratas han escrito a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, solicitando usar fondos de contingencia para cubrir la mayor parte de los beneficios del próximo mes.

Pero un memorando del USDA que surgió el viernes indica que "los fondos de contingencia no están legalmente disponibles para cubrir beneficios regulares". El documento dice que el dinero está reservado para cosas como ayudar a personas en áreas de desastre.

Cita una tormenta llamada Melissa, que se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán mayor, como un ejemplo de por qué es importante tener el dinero disponible para movilizarse rápidamente en caso de desastre.

La perspectiva de que las familias no reciban ayuda alimentaria ha preocupado profundamente a los estados gobernados por ambos partidos.

Algunos estados han prometido mantener los beneficios de SNAP fluyendo incluso si el programa federal detiene los pagos, pero hay dudas sobre si las directivas del gobierno permitirán que eso suceda. El memorando del USDA también dice que los estados no serían reembolsados por asumir temporalmente el costo.

Otros estados están diciendo a los beneficiarios de SNAP que se preparen para que los beneficios cesen. Arkansas y Oklahoma, por ejemplo, están aconsejando a los beneficiarios que identifiquen despensas de alimentos y otros grupos que ayudan con alimentos.

El senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, acusó a los republicanos y a Trump de negarse a negociar.

"La realidad es que, si se sentaran a intentar negociar, probablemente podríamos llegar a algo bastante rápido", dijo Murphy el domingo en "State of the Union" de CNN. "Podríamos reabrir el gobierno el martes o miércoles, y no habría ninguna crisis en el programa de cupones de alimentos".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press