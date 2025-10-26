americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Administración de Trump anuncia que no habrá ayuda alimentaria federal el 1 de noviembre

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha publicado un aviso en su sitio web indicando que la ayuda alimentaria federal no se distribuirá el 1 de noviembre, aumentando la presión para las familias en todo el país mientras el cierre del gobierno se prolonga.

Una persona que recibe asistencia alimentaria compra alimentos en un supermercado en Bellflower, California el 13 de febrero del 2023. (AP foto/Allison Dinner)
Una persona que recibe asistencia alimentaria compra alimentos en un supermercado en Bellflower, California el 13 de febrero del 2023. (AP foto/Allison Dinner) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

El nuevo aviso llega después de que la administración Trump dijera que no recurriría a aproximadamente 5.000 millones de dólares en fondos de contingencia para mantener los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, comúnmente conocido como SNAP, en noviembre. Ese programa ayuda a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses a comprar alimentos.

"En resumen, el pozo se ha secado", dice el aviso del USDA. "En este momento, no se emitirán beneficios el 1 de noviembre. Nos estamos acercando a un punto de inflexión para los demócratas del Senado".

El cierre, que comenzó el 1 de octubre, es ahora el segundo más largo registrado. Aunque la administración republicana tomó medidas antes del cierre para asegurar que los beneficios SNAP se pagaran este mes, el corte ampliaría el impacto del estancamiento a un sector más amplio de estadounidenses —y algunos de los más necesitados— a menos que se encuentre una solución política en solo unos días.

La administración culpa a los demócratas, quienes dicen que no acordarán reabrir el gobierno hasta que los republicanos negocien con ellos la extensión de los subsidios que están por expirar bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Los republicanos dicen que los demócratas deben primero reabrir el gobierno, antes de negociar.

Legisladores demócratas han escrito a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, solicitando usar fondos de contingencia para cubrir la mayor parte de los beneficios del próximo mes.

Pero un memorando del USDA que surgió el viernes indica que "los fondos de contingencia no están legalmente disponibles para cubrir beneficios regulares". El documento dice que el dinero está reservado para cosas como ayudar a personas en áreas de desastre.

Cita una tormenta llamada Melissa, que se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán mayor, como un ejemplo de por qué es importante tener el dinero disponible para movilizarse rápidamente en caso de desastre.

La perspectiva de que las familias no reciban ayuda alimentaria ha preocupado profundamente a los estados gobernados por ambos partidos.

Algunos estados han prometido mantener los beneficios de SNAP fluyendo incluso si el programa federal detiene los pagos, pero hay dudas sobre si las directivas del gobierno permitirán que eso suceda. El memorando del USDA también dice que los estados no serían reembolsados por asumir temporalmente el costo.

Otros estados están diciendo a los beneficiarios de SNAP que se preparen para que los beneficios cesen. Arkansas y Oklahoma, por ejemplo, están aconsejando a los beneficiarios que identifiquen despensas de alimentos y otros grupos que ayudan con alimentos.

El senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, acusó a los republicanos y a Trump de negarse a negociar.

"La realidad es que, si se sentaran a intentar negociar, probablemente podríamos llegar a algo bastante rápido", dijo Murphy el domingo en "State of the Union" de CNN. "Podríamos reabrir el gobierno el martes o miércoles, y no habría ninguna crisis en el programa de cupones de alimentos".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al embarcar en el Air Force One, el 24 de octubre de 2025, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, para una gira por Asia. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump inicia gira por Asia, donde se reunirá con Xi, mientras sigue el cierre del gobierno en EEUU

El presidente Donald Trump habla en una mesa redonda sobre los cárteles delictivos en la Sala de Estado de la Casa Blanca, el jueves 23 de octubre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump suspende diálogo comercial con Canadá por anuncio de aranceles que Ontario dice que retirará

wall street marca record historico tras enfriarse la inflacion en ee.uu.

Wall Street marca récord histórico tras enfriarse la inflación en EE.UU.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano por Luisiana Mike Johnson, en el Capitolio en Washington el 23 de octubre del 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Senado de EEUU rechaza dos proyectos para pagar a empleados, uno demócrata y uno republicano

Destacados del día

Huracán Melissa: Hallan el cuerpo del segundo desaparecido por la crecida del río Sagua de Tánamo en Holguín

Huracán Melissa: Hallan el cuerpo del segundo desaparecido por la crecida del río Sagua de Tánamo en Holguín

El oriente de Cuba será impactado por poderoso huracán Melissa como categoría 4

El oriente de Cuba será impactado por poderoso huracán Melissa como categoría 4

Una persona que recibe asistencia alimentaria compra alimentos en un supermercado en Bellflower, California el 13 de febrero del 2023. (AP foto/Allison Dinner)

Administración de Trump anuncia que no habrá ayuda alimentaria federal el 1 de noviembre

Esta fotografía del 26 de octubre de 2025 muestra el barco de guerra estadounidense USS Gravely, en Puerto España, Trinidad y Tobago. (AP foto/Robert Taylor)

Buque de guerra de EEUU llega a Trinidad y Tobago, aumentando la presión sobre Venezuela

Cada minuto cuenta para proteger la vida: Beatriz Johnson alerta sobre el impacto catastrófico del huracán Melissa en Santiago de Cuba

"Cada minuto cuenta para proteger la vida": Beatriz Johnson alerta sobre el impacto catastrófico del huracán Melissa en Santiago de Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter