EEUU sopesa plan para dar licencia a padres de bebés en cuidados intensivos

El proyecto, presentado por la representante Brittany Pettersen, demócrata de Colorado, busca abordar una situación difícil que durante mucho tiempo se ha pasado por alto y que enfrentan muchos padres con recién nacidos en unidades de cuidados intensivos neonatales, quienes a menudo agotan gran parte de su licencia parental antes de que su bebé regrese del hospital. Muchas madres y padres terminan trabajando durante la estancia de sus recién nacidos en la UCIN para ahorrar sus días libres. La legislación propuesta modificaría la Ley de Licencia Familiar y Médica de 1993 para ofrecer hasta 12 semanas de licencia específica por UCIN a los trabajadores que cumplan los requisitos, además de las 12 semanas de licencia parental ya disponibles.

La campaña a favor de la licencia ha ganado impulso desde que Colorado e Illinois se convirtieron en los primeros estados en implementar este tipo de políticas a principios de este año. Walmart, el mayor empleador privado del país, comenzará a ofrecer el martes un máximo de 12 semanas adicionales a sus empleados de tiempo completo, tanto asalariados como por hora. El gigante minorista se suma a varias empresas de Estados Unidos que han adoptado licencias por UCIN en los últimos años, entre ellas Morgan Stanley, Pinterest y la empresa de fórmula orgánica para bebés Bobbie.

Estados Unidos no tiene una ley federal que obligue a otorgar licencia familiar pagada, pero la FMLA otorga a los padres que cumplen los requisitos —quienes han trabajado al menos 12 meses para un empleador privado con 50 o más empleados— el derecho a una licencia sin goce de sueldo, con protección del puesto de trabajo, para cuidar a un recién nacido.

Aunque los republicanos por lo general se han opuesto a un mandato federal de licencia pagada, Pettersen se manifestó optimista respecto a que la enmienda a la FMLA obtendrá apoyo bipartidista.

“Esta no es una cuestión política, se trata de experiencias de vida”, afirmó Pettersen en una entrevista con The Associated Press. “A donde queremos llegar es a una licencia familiar y médica pagada, y seguiremos luchando por ello. Este es un paso adelante que se basa en la política actual, que cuenta con apoyo bipartidista”.

Sus copatrocinadores fueron dos republicanos, el representante Mike Lawler de Nueva York y el representante Ryan Mackenzie de Pensilvania, y un demócrata, el representante Morgan McGarvey de Kentucky. Tanto Mackenzie como McGarvey han defendido otras políticas que benefician a los bebés en la UCIN y compartieron sus propias historias como padres de recién nacidos en cuidados intensivos.

“Para los padres con un recién nacido en la UCIN, lo último de lo que deberían tener que preocuparse es de si tendrán suficiente tiempo libre para estar allí para su hijo”, señaló Mackenzie en un comunicado.

Lawler agregó en un comunicado que “todo padre trabajador merece la oportunidad de estar con su hijo, especialmente cuando ese hijo enfrenta un serio desafío médico”.

El proyecto, conocido como la “Stand By NICU Babies and Families Act” (“Ley de Apoyo a los Bebés y las Familias de la UCIN”), podría enfrentar un camino largo. Debe volver a presentarse después de que el nuevo Congreso asuma en enero, y Pettersen tendrá que buscar nuevos patrocinadores republicanos pues tanto Lawler como Mackenzie perdieron sus intentos de reelección en las elecciones de mitad de mandato.

Pettersen explicó que presentó el proyecto de manera pro forma para marcar una posición mientras su partido, ahora con mayor poder, prepara sus prioridades para el próximo Congreso.

Las iniciativas sobre licencia por UCIN aprobadas en Colorado e Illinois ilustran la división partidista en torno a los mandatos de licencia pagada. La licencia pagada de Colorado se aprobó en gran medida siguiendo líneas partidistas, mientras que una licencia más corta, sin goce de sueldo, adoptada en Illinois contó con un apoyo bipartidista abrumador.

En ambos estados, sin embargo, las políticas fueron impulsadas por legisladores con experiencias propias como padres de bebés en la UCIN. Casi uno de cada 10 bebés nacidos en Estados Unidos es ingresado en una UCIN, según las cifras más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“Este tema de la licencia para padres de bebés en la UCIN parece ser algo que la gente entiende de manera intuitiva, incluidas personas de la derecha y de la izquierda y quienes están en medio”, declaró Inimai Chettiar, presidenta de A Better Balance, una organización sin fines de lucro que promueve políticas estatales y federales de licencia por UCIN.

A Better Balance y otros defensores sostienen que la presencia de los padres en la UCIN es importante porque el contacto piel con piel ayuda con la producción de leche y beneficia a la salud del bebé, mientras que el tiempo libre es crucial para las mujeres con bebés prematuros, que tienen un mayor riesgo de depresión posparto. A Better Balance indicó que la mayoría de los padres no necesitaría las 12 semanas completas de licencia adicional, ya que la mayoría de las estancias en la UCIN son mucho más cortas, pero el límite más alto ayudará a las familias que enfrentan situaciones más críticas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP