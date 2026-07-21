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EEUU sigue adelante con planes para reabrir embajada en Libia

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Estado ha informado al Congreso que planea seguir adelante con la posible reapertura de una embajada en Libia, proponiendo asignar casi 41 millones de dólares para restablecer la presencia diplomática formal en la nación norafricana tras una ausencia de casi 14 años.

El embajador estadounidense en Libia Gene A. Cretz (der) en el podio en la embajada estadounidense en Trípoli, Libia, el 22 de septiembre del 2011. (AP foto Abdel Magid al-Fargany)
El embajador estadounidense en Libia Gene A. Cretz (der) en el podio en la embajada estadounidense en Trípoli, Libia, el 22 de septiembre del 2011. (AP foto Abdel Magid al-Fargany) AP

El departamento comunicó a los legisladores el lunes que el dinero cubriría “una serie de actividades relacionadas con la seguridad asociadas con planes para la posible reanudación gradual de las operaciones de la embajada en Libia”, según una copia de la notificación obtenida por The Associated Press.

Reabrir la embajada “es esencial para impulsar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”, indicó. “Estados Unidos debe seguir comprometido en regiones donde competidores de nivel similar y otros actores adversarios están ampliando activamente su influencia”.

“La ubicación estratégica de Libia en el Mediterráneo y su papel en la seguridad regional, los mercados energéticos y los flujos migratorios la hacen vital para los intereses de Estados Unidos”, señaló. “La inestabilidad del país ha atraído una mayor participación de competidores de nivel similar, en particular Rusia, lo que amenaza los objetivos de Estados Unidos y de sus aliados en el norte de África”.

Representantes de las dos zonas rivales de Libia en el este y oeste del país se han reunido recientemente con altos funcionarios norteamericanos, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el asesor principal para África, Massad Boulos.

El Departamento de Estado había informado al Congreso en marzo que buscaba comenzar los preparativos para una posible reapertura de la embajada en Trípoli, que fue cerrada en julio de 2014, cuando el conflicto envolvió al país. Desde entonces, los diplomáticos de Estados Unidos asignados a Libia han estado radicados en la vecina Túnez y en la isla mediterránea de Malta.

Pero, hasta el lunes, el departamento aún no había programado fondos para respaldar ese esfuerzo. La nueva financiación se utilizará para ampliar de manera considerable el dispositivo de seguridad en una oficina satélite en Trípoli que actualmente atiende visitas breves de diplomáticos de Estados Unidos y otros funcionarios, y para preparar el terreno para una presencia permanente.

La decisión de financiar el proyecto se produce mientras el gobierno de Trump ha reabierto la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, tras la destitución del expresidente Nicolás Maduro en enero, y busca reabrir la embajada cerrada en Damasco, Siria, para estrechar vínculos con el nuevo gobierno sirio.

Sin embargo, también ocurre en medio de nuevas advertencias sobre ataques vinculados con Irán contra instalaciones e intereses de Estados Unidos en todo el mundo, particularmente en Oriente Medio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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