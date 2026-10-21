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EEUU ordena a algunos diplomáticos salir de Arabia Saudí ante temor a ataques hutíes

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado que algunos diplomáticos y las familias de empleados del gobierno abandonen Arabia Saudí luego de una serie de ataques en el país por parte de rebeldes hutíes de Yemen, y ante el aumento de los temores de una escalada de las hostilidades.

Los edificios se alinean a lo largo de la avenida Rey Fahd, en el distrito de Olaya de Riad, Arabia Saudí, el miércoles 14 de octubre de 2026 (AP Foto/Baraa Anwer)
Los edificios se alinean a lo largo de la avenida Rey Fahd, en el distrito de Olaya de Riad, Arabia Saudí, el miércoles 14 de octubre de 2026 (AP Foto/Baraa Anwer) AP

La dependencia informó que ordenó el miércoles la salida del personal no esencial de la embajada de Estados Unidos en Riad y de sus consulados satélite. La embajada había quedado gravemente dañada al inicio de la guerra con Irán y había estado operando durante meses con apenas personal mínimo, aunque algunos diplomáticos habían regresado en los últimos meses.

En una nueva alerta de viaje, el departamento señaló que "los hutíes respaldados por Irán han participado en hostilidades contra Arabia Saudí, incluidos ataques contra aeropuertos civiles y otra infraestructura crítica, lo que ha provocado víctimas civiles y graves interrupciones de los viajes. Las hostilidades tienen el potencial de escalar rápidamente más allá de esa zona inmediata”.

Una serie de alertas previas para Arabia Saudí emitidas en los últimos días han utilizado un lenguaje casi idéntico y han indicado que el personal del gobierno de Estados Unidos necesita un permiso especial para utilizar cualquier aeropuerto saudí. Los hutíes han atacado de forma habitual el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, y este había permanecido cerrado desde el 10 de octubre tras un ataque grave.

Pero, más temprano el miércoles, aeronaves de un número limitado de aerolíneas saudíes despegaron y aterrizaron en el aeropuerto, dos días después de que las autoridades saudíes de aviación notificaran a las aerolíneas que podían reanudar las operaciones con autorización previa.

Aun así, grandes compañías como Lufthansa y Air France han cancelado vuelos a Riad hasta mediados de noviembre. Aerolíneas saudíes, entre ellas Saudia y FlyNas, estuvieron entre las que operaron vuelos el miércoles.

Los hutíes han reconocido haber atacado el aeropuerto, al afirmar sin aportar pruebas que Arabia Saudí proporcionó equipo militar a las fuerzas gubernamentales a través de la instalación.

Aunque la salida ordenada se aplica solo a Arabia Saudí, las embajadas de Estados Unidos en otros países del golfo Pérsico verán cambios temporales de personal, indicó el departamento. Esas embajadas ya están bajo “operaciones restringidas”, que limitan el número de personas que trabajan allí.

Mientras tanto, las tensiones aumentaron después de que el Ministerio de Energía de Arabia Saudí informara que escombros de un dron interceptado mataron a dos personas e hirieron a otras dos en un yacimiento petrolero operado por Aramco en el sureste del país.

La coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes también afirmó que el grupo había lanzado cinco drones hacia Arabia Saudí a primera hora del miércoles. La coalición sostuvo que los drones fueron interceptados y destruidos sobre la ciudad sagrada de Medina y la Región Oriental.

Fue el más reciente ataque contra Arabia Saudí desde el resurgimiento de los combates con los hutíes a mediados de julio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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