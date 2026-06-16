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EEUU frustró planes de ataque a la Casa Blanca y la UFC, dice jefe del FBI. Hay varios detenidos

WASHINGTON (AP) — Las autoridades policiales estadounidenses frustraron “ataques planificados” dirigidos contra el espectáculo de lucha en jaula de la UFC celebrado en la Casa Blanca el fin de semana pasado, y había varias personas detenidas, indicó el martes el director del FBI, Kash Patel.

ARCHIVO - Un agente de seguridad en la Casa Blanca utiliza prismáticos durante el UFC Fan Fest en el Ellipse de la Casa Blanca antes del combate del domingo en el Jardín Sur del recinto, el junio 13 de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert, Archivo)
ARCHIVO - Un agente de seguridad en la Casa Blanca utiliza prismáticos durante el UFC Fan Fest en el Ellipse de la Casa Blanca antes del combate del domingo en el Jardín Sur del recinto, el junio 13 de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert, Archivo) AP

No se reveló de inmediato la naturaleza de la posible amenaza, y se esperaba que se difundieran más detalles una vez que se hicieran públicas las acusaciones más tarde el martes.

Cinco personas fueron arrestadas en estados como Ohio, Missouri y California, indicó un funcionario de las fuerzas del orden familiarizado con el asunto. El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para abordar información que aún no era pública.

El FBI supo de la posible amenaza el 10 de junio, cuatro días antes del espectáculo de artes marciales mixtas en el Jardín Sur de la Casa Blanca, y “gracias a la rápida acción del FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia en una operación en varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los presuntos ataques planificados fueron frenados en seco”, escribió Patel en una publicación en X el martes por la mañana.

El presidente Donald Trump, quien celebró su 80º cumpleaños en el evento de la UFC el domingo, intentó vincular las peleas con celebraciones más amplias del 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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