Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Golpe naval decisivo
El presidente Donald Trump confirmó que EEUU “destruyó y hundió” nueve embarcaciones de la Marina del régimen iraní y causó daños severos al cuartel general naval persa durante la ofensiva militar del sábado.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Trump confirmo que el ejercito de Estados Unidos destruyó nueve embarcaciones de la Marina iraní y golpeó su cuartel naval
El presidente Donald Trump confirmó que EEUU “destruyó y hundió” nueve embarcaciones de la Marina del régimen iraní y causó daños severos al cuartel general naval persa durante la ofensiva militar del sábado.
El anuncio, realizado en Truth Social, marca una escalada directa contra la infraestructura marítima de Irán en medio del conflicto regional que involucra a Israel y fuerzas estadounidenses.
Según el presidente, nueve buques iraníes —“algunos relativamente grandes e importantes”— fueron hundidos.
El Mando Central de Estados Unidos informó previamente que una corbeta clase Jamaran fue atacada durante el inicio de la operación militar.
Además:
Gran parte del cuartel general naval iraní fue destruido
Operativos continúan en el Golfo de Omán
Se mantienen acciones coordinadas con Israel
Trump afirmó: “Vamos por el resto”.
En entrevista con The Atlantic, Trump declaró que aceptó conversar con dirigentes iraníes, aunque no precisó fechas ni interlocutores.
El mandatario sostuvo que varios negociadores iraníes “ya no están” tras los ataques y señaló que Teherán “debió hablar antes”.
Mientras Washington golpea la infraestructura naval iraní:
Israel lanzó nuevas oleadas de bombardeos sobre Teherán
Irán respondió con múltiples ataques con misiles y drones
El Pentágono confirmó bajas estadounidenses
El conflicto entra en una fase crítica que podría impactar rutas energéticas, precios del petróleo y estabilidad regional.
Suscribite a nuestro Newsletter