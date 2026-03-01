Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

El presidente Donald Trump confirmó que EEUU “destruyó y hundió” nueve embarcaciones de la Marina del régimen iraní y causó daños severos al cuartel general naval persa durante la ofensiva militar del sábado.

El anuncio, realizado en Truth Social, marca una escalada directa contra la infraestructura marítima de Irán en medio del conflicto regional que involucra a Israel y fuerzas estadounidenses.

Según el presidente, nueve buques iraníes —“algunos relativamente grandes e importantes”— fueron hundidos.

El Mando Central de Estados Unidos informó previamente que una corbeta clase Jamaran fue atacada durante el inicio de la operación militar.

Trump afirmó: “Vamos por el resto”.

Se mantienen acciones coordinadas con Israel

Operativos continúan en el Golfo de Omán

Gran parte del cuartel general naval iraní fue destruido

Trump abre la puerta al diálogo

En entrevista con The Atlantic, Trump declaró que aceptó conversar con dirigentes iraníes, aunque no precisó fechas ni interlocutores.

El mandatario sostuvo que varios negociadores iraníes “ya no están” tras los ataques y señaló que Teherán “debió hablar antes”.

Conflicto en expansión

Mientras Washington golpea la infraestructura naval iraní:

Israel lanzó nuevas oleadas de bombardeos sobre Teherán

Irán respondió con múltiples ataques con misiles y drones

El Pentágono confirmó bajas estadounidenses

El conflicto entra en una fase crítica que podría impactar rutas energéticas, precios del petróleo y estabilidad regional.