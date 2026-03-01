americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Trump confirmo que el ejercito de Estados Unidos destruyó nueve embarcaciones de la Marina iraní y golpeó su cuartel naval

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump Iran

Golpe naval decisivo

El presidente Donald Trump confirmó que EEUU “destruyó y hundió” nueve embarcaciones de la Marina del régimen iraní y causó daños severos al cuartel general naval persa durante la ofensiva militar del sábado.

El anuncio, realizado en Truth Social, marca una escalada directa contra la infraestructura marítima de Irán en medio del conflicto regional que involucra a Israel y fuerzas estadounidenses.

Buques iran

Operación en el Golfo: barcos hundidos y base devastada

Según el presidente, nueve buques iraníes —“algunos relativamente grandes e importantes”— fueron hundidos.

El Mando Central de Estados Unidos informó previamente que una corbeta clase Jamaran fue atacada durante el inicio de la operación militar.

Además:

  • Gran parte del cuartel general naval iraní fue destruido

  • Operativos continúan en el Golfo de Omán

  • Se mantienen acciones coordinadas con Israel

Trump afirmó: “Vamos por el resto”.

Trump abre la puerta al diálogo

En entrevista con The Atlantic, Trump declaró que aceptó conversar con dirigentes iraníes, aunque no precisó fechas ni interlocutores.

El mandatario sostuvo que varios negociadores iraníes “ya no están” tras los ataques y señaló que Teherán “debió hablar antes”.

Conflicto en expansión

Mientras Washington golpea la infraestructura naval iraní:

  • Israel lanzó nuevas oleadas de bombardeos sobre Teherán

  • Irán respondió con múltiples ataques con misiles y drones

  • El Pentágono confirmó bajas estadounidenses

El conflicto entra en una fase crítica que podría impactar rutas energéticas, precios del petróleo y estabilidad regional.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas

Federación de fútbol de Qatar pospone partidos por tensiones tras ataques a Irán

DOHA, Qatar (AP) — La federación de fútbol de Qatar aplazó el domingo todos los torneos y partidos hasta nuevo aviso, en medio de las tensiones globales tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

EEUU dice que usó bombarderos sigilosos B-2 para atacar instalaciones de misiles en Irán con bombas de 2.000 libras

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — EEUU dice que usó bombarderos sigilosos B-2 para atacar instalaciones de misiles en Irán con bombas de 2.000 libras.

"Potencial nuevo liderazgo" de Irán sugiere voluntad de negociar y Trump "eventualmente" accedería, dice fuente

WASHINGTON (AP) — "Potencial nuevo liderazgo" de Irán sugiere voluntad de negociar y Trump "eventualmente" accedería, dice fuente.

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Destacados del día

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela en pocas semanas

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto)

EEUU e Israel lanzan ataques masivos contra Irán y Teherán responde con misiles y drones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter