Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será "el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU."

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , elogió públicamente al secretario de Estado Marco Rubio , afirmando que su gestión podría convertirse en la más destacada en la historia del país.

Durante declaraciones realizadas en la Casa Blanca , Trump aseguró que Rubio está desempeñando un papel clave en la política exterior de su administración.

El mandatario no escatimó elogios al referirse al trabajo del jefe de la diplomacia estadounidense.

“Les digo que será recordado como el mejor secretario de Estado en la historia de este país. Marco Rubio… no quiero que se vuelva demasiado popular, pero es verdad”, afirmó Trump.

Las palabras del presidente reflejan el creciente protagonismo de Rubio en la estrategia internacional de Washington.

Trump también sugirió que uno de los próximos grandes desafíos del secretario de Estado podría ser la situación en Cuba .

Durante el mismo evento, el presidente comentó directamente a Rubio:

“Tu próximo proyecto será Cuba”.

El comentario ha generado especulación entre analistas políticos sobre un posible endurecimiento o rediseño de la política estadounidense hacia la isla.

Contexto de tensiones con La Habana

Las declaraciones llegan en un momento de creciente presión de Washington sobre el gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel.

Cuba enfrenta actualmente una profunda crisis económica y energética, con escasez de alimentos, apagones prolongados y un aumento significativo de la migración hacia Estados Unidos.

En ese contexto, la figura de Rubio —de origen cubano— podría jugar un papel central en cualquier eventual negociación o estrategia diplomática hacia la isla.