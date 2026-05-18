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EEUU concede prórroga de 30 días a sanciones sobre petróleo ruso debido a guerra con Irán

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos otorgará una prórroga de 30 días para que los países puedan importar petróleo ruso que ya se encuentra cargado en buques en altamar, una medida que tiene como objetivo reducir la escasez de suministro de crudo provocada por la guerra con Irán, anunció el secretario del Tesoro Scott Bessent el lunes.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla con reporteros después de una reunión con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el martes 12 de mayo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko, Pool)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla con reporteros después de una reunión con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el martes 12 de mayo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko, Pool) AP

El anuncio supone un nuevo cambio en la postura de un gobierno que ya había anunciado previamente que reanudaría sus sanciones sobre el petróleo ruso. La exención temporal, dada a conocer a principios de marzo, se renovó por primera vez en abril, apenas dos días después de que Bessent aseguró que no tenía planes de extender el alivio de las sanciones.

La más reciente prórroga por 30 días se produce después de que Bessent declaró a The Associated Press que la exención de las sanciones al petróleo ruso llegaría a su fin, un claro ejemplo de los persistentes desafíos económicos a nivel global provocados por la guerra con Irán, en momentos en que la escasez ha provocado un aumento en los precios y frenado el crecimiento.

Bessent aseguró que la extensión ayudaría a las naciones más pobres que necesitan petróleo debido a que China ya no tendría la misma capacidad de “acumular petróleo a precio de descuento” procedente de Rusia. Pero existen riesgos, ya que levantar temporalmente las sanciones le permitiría a Rusia financiar su guerra contra Ucrania.

“Esta extensión proporcionará flexibilidad adicional, y trabajaremos con estas naciones para otorgar permisos específicos según sea necesario”, indicó Bessent en redes sociales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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