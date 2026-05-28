EEUU clasifica a 2 pandillas de Brasil como organizaciones terroristas extranjeras

Mientras se acercan las elecciones presidenciales de Brasil, simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro han pedido esa designación al atacar las políticas de seguridad pública del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los dos grupos —Primer Comando de la Capital, o PCC, y Comando Vermelho, o CV— probablemente cuentan con más de 50.000 integrantes, según expertos.

Designar a cárteles criminales en América Latina como organizaciones terroristas extranjeras es una estrategia que Estados Unidos ha utilizado para recurrir a actividad militar y otras medidas agresivas para combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental, en particular al atacar embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental que describe como "narcoterroristas".

El presidente Lula, que busca la reelección, se ha opuesto abiertamente a etiquetar a los delincuentes como terroristas, mientras que los aliados de Bolsonaro en el Congreso han instado públicamente a Trump a actuar con mayor dureza contra las bandas.

La seguridad pública seguramente será un tema de debate en las elecciones presidenciales de Brasil de octubre, en las que el senador Flávio Bolsonaro, heredero elegido por el expresidente, se enfrentará a Lula.

Jair Bolsonaro, de 71 años, no puede postularse porque cumple una condena de 27 años de prisión por encabezar un intento de golpe de Estado.

Expertos han señalado que ni Jair Bolsonaro ni Lula tuvieron un gran éxito en la lucha contra los dos grupos criminales, aunque la policía federal de Brasil y los fiscales han realizado varias redadas contra ellos en los últimos años. Las autoridades lograron una victoria importante contra el PCC en agosto al desmantelar parte de su red de lavado de dinero, que incluía gasolineras, perfumerías e incluso una empresa de servicios financieros con sede en una de las principales arterias de Sao Paulo.

La policía federal de Brasil indicó entonces que su operación, conocida como Hidden Carbon, encontró empresas vinculadas al PCC que lavaron al menos 6.000 millones de reales (1.100 millones de dólares) en los últimos años.

La designación entra en vigor el 5 de junio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP