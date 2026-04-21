Edwards y Randle lideran una remontada furiosa y los Timberwolves empatan la serie ante Nuggets

Donte DiVincenzo (0), de los Timberwolves de Minnesota, retaca el balón frente a los Nuggets de Denver durante la segunda mitad del juego de baloncesto de primera ronda de los playoffs de la NBA, el lunes 20 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/Jack Dempsey) AP

Edwards perdió el balón con 31 segundos por jugar y Christian Braun recibió una falta en el otro extremo, pero falló uno de dos tiros libres, lo que dejó a Denver abajo 115-114 con 19 segundos restantes.

Tras un tiempo muerto de Minnesota, Randle encestó dos tiros libres y Donte DiVincenzo añadió una volcada en escapada para culminar la remontada, después de estar abajo por 19 puntos en el primer cuarto.

Jamal Murray anotó 30 unidades y Nikola Jokic terminó con 24 tantos, 15 rebotes y ocho asistencias. Pero el dúo de All-Stars de los Nuggets combinó 2 de 12 en el cuarto periodo, con apenas cuatro puntos, mientras los Wolves igualaron una serie al mejor de siete que se traslada a Minneapolis para el tercer juego la noche del jueves.

Denver dejó escapar la oportunidad de tomar el control ante su rival de la División Noroeste. Los Nuggets tienen marca de 8-0 en su historia cuando ganan los dos primeros partidos de una serie de playoffs, y los Wolves están 0-8 cuando pierden los primeros dos enfrentamientos.

Murray encestó un triple de 51 pies sobre la bocina del descanso para empatarlo a 64. Jokic se encendió tras un inicio discreto y anotó 16 puntos en el tercer cuarto, cuando los Nuggets tomaron ventaja 93-90.

Edwards se vio mucho mejor que en su actuación de 22 puntos en el primer juego, cuando fue evidente la falta de ritmo por una rodilla lastimada. Esta vez atacó más el aro en lugar de conformarse con tiros en suspensión.

Minnesota, que superó a Denver 20-3 en puntos de segunda oportunidad, se recuperó de un déficit temprano de 19 puntos y se disparó a una ventaja de 64-56, solo para ver a los Nuggets anotar los últimos ocho puntos de la primera mitad.

Murray, que falló sus ocho triples en el primer partido de la serie, abrió las acciones la noche del lunes con un triple y llevaba 5 de 7 desde larga distancia antes del descanso. En el primer cuarto, consiguió un par de jugadas de cuatro puntos, recibiendo falta en ambas ocasiones de Ayo Dosunmu.

Antes del salto inicial, el entrenador de los Wolves, Chris Finch, se quejó por tercer día consecutivo de la disparidad en tiros libres en el Juego 1, cuando los Nuggets superaron a Minnesota 30-14 desde la línea. Bromeó con que quizá sus jugadores necesitan “empezar a tirarse también”.

El entrenador de los Nuggets, David Adelman, señaló que algunos de los 16 tiros libres de Murray —encestó todos— se debieron a faltas flagrantes y técnicas de Minnesota en un primer juego particularmente físico.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP