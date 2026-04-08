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Ecuador protesta y llama a consultas a embajador en Colombia tras afirmaciones de presidente Petro

QUITO (AP) — Ecuador llamó el miércoles a consultas a su embajador en Colombia y emitió una enérgica nota de protesta tras las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, por considerarlas una intromisión en asuntos internos.

“Evidentemente es una provocación porque de la nada salen este tipo de mensajes”, dijo en una entrevista con una radio local la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Agregó que “hemos llamado a nuestro embajador (Felix Wong) a consultas” y se espera que arribe a Ecuador en las próximas horas.

Previamente la Cancillería había informado en un comunicado que “a diferencia de lo que sostiene el jefe de Estado colombiano” Glas “no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia” tras procesos legítimos por corrupción.

La noche del lunes Petro publicó en su cuenta de X que “ es indudable que Jorge Glas es un preso político ” y al día siguiente recordó que le había otorgado la ciudadanía colombiana a Glas y pedido a organismos internacionales que velaran por su seguridad porque, adujo, en prisión no recibe suficiente alimento y sufre una “severa desnutrición”.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa respondió, también en X, que Ecuador “ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia” y agregó que “desde afuera quieren vender el cuento de los presos políticos”.

Glas fue condenado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, por cohecho en un caso de sobornos y por apropiación de fondos públicos para la reconstrucción de la provincia Manabí, destruida por un potente terremoto en 2016.

La Cancillería advirtió que cualquier intento por deslegitimar sentencias judiciales ecuatorianas “desde el exterior constituye una violación flagrante al principio de no intervención” y dijo que las “falsas declaraciones formuladas por el presidente” colombiano “contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas”.

Añadió que Ecuador exige el cese inmediato de “declaraciones que vulneran su soberanía”.

Glas está preso en una prisión de máxima seguridad cumpliendo tres sentencias. En uno de esos casos también fue condenado el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien se encuentra prófugo.

El exvicepresidente fue liberado a fines de 2023 y recapturado en abril de 2024 cuando la policía irrumpió en la embajada de México en Quito, donde se había refugiado.

Los roces se producen en medio de una guerra comercial desatada luego de que Ecuador impusiera aranceles a las importaciones procedentes de Colombia a la que señaló de no custodiar la zona limítrofe y vender a precio excesivo la energía eléctrica. En respuesta, Colombia impuso tasas recíprocas a los bienes ecuatorianos.

FUENTE: AP

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