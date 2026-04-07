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Ecuador: Asamblea Nacional admite propuesta legal que permite cultivo de cannabis para uso personal

QUITO (AP) — La Asamblea Nacional de Ecuador admitió el martes una propuesta de ley que permite el cultivo de plantas de cannabis para uso personal y su venta en tiendas reguladas por el Estado. La iniciativa es impulsada por organizaciones sociales.

Tras una sesión de varias horas, una mayoría de 142 del total de 151 asambleístas aprobaron el proyecto denominado Iniciativa Popular Normativa del Proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis.

Tras ese paso en el Congreso, la propuesta tendrá que ser respaldada por al menos 35.000 firmas de ciudadanos, las que a su vez deben ser verificadas por el Consejo Electoral. Tras ello la iniciativa regresará al Legislativo que tendrá un plazo de tres meses para cumplir el debate formal.

De acuerdo con los proponentes, entre ellos la Red de Organizaciones e Individuos Cannábicos, la nueva ley permitiría reglamentar el consumo y el autocultivo, así como la venta controlada, en un esfuerzo —afirman— por proteger la salud pública y debilitar las finanzas del crimen organizado.

En Ecuador, el cultivo para la investigación científica fue despenalizado en 2011, mientras que en el 2013 el gobierno declaró legal portar hasta 10 gramos, mientras que en 2019 se despenalizó el uso medicinal, pero el consumo y cultivo personal aún están penados en el país andino.

A nivel del hemisferio, en algunos estados de Estados Unidos es legal el cultivo y consumo de cannabis, así como en Canadá y Uruguay.

FUENTE: AP

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