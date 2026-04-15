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Economía de China crece 5% en el 1er trimestre y resiste el impacto inicial de la guerra en Irán

HONG KONG (AP) — La economía de China se aceleró durante el primer trimestre del año, con un crecimiento del 5% respecto al año previo, según datos gubernamentales publicados el jueves, resistiendo hasta el momento los impactos iniciales de la guerra en Irán.

Los datos para el periodo de enero a marzo --que abarcan el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán-- superaron las expectativas de los economistas y rebasaron el crecimiento del 4,5% registrado en el último trimestre de 2025.

Los economistas prevén que China sea capaz de lidiar con los impactos a corto plazo de la guerra con Irán. El conflicto ha impulsado un aumento en los precios de la energía, ha agravado la inflación y afectado el crecimiento económico a nivel mundial. Pero ámbitos como la demanda global de exportaciones chinas podrían resentir los impactos del conflicto a largo plazo.

El Fondo Monetario Internacional redujo esta semana su pronóstico de crecimiento económico para China a una expansión del 4,4% en 2026. El gobierno chino fijó el mes pasado un objetivo de crecimiento económico de entre 4,5% y 5% para este año, el más lento desde 1991.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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