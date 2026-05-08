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Eala siente el apoyo filipino en el Abierto de Italia y hace un descubrimiento en el Vaticano

ROMA (AP) — Las banderas filipinas ondearon el viernes en apoyo a Alexandra Eala entre las estatuas que bordean la pintoresca cancha Pietrangeli del Abierto de Italia.

ARCHIVO - La filipina Alexandra Eala saluda a los espectadores tras perder en la primera ronda del Abierto de Australia, el 19 de enero de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Dar Yasin, File)
ARCHIVO - La filipina Alexandra Eala saluda a los espectadores tras perder en la primera ronda del Abierto de Australia, el 19 de enero de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Dar Yasin, File) AP

Eala venció 6-4, 6-3 a la china Wang Xinyu, 31ra cabeza de serie para dar continuidad a su victoria en tres sets sobre Magdalena French en la primera ronda y encadenar triunfos consecutivos sobre arcilla por primera vez desde las rondas de clasificación del Abierto de Francia de 2024.

“Sí, me di cuenta”, comentó Eala sobre el aliento filipino en Roma.

Eala, de 20 años, se ha convertido en una sensación mundial entre la numerosa diáspora filipina desde su irrupción el año pasado al alcanzar las semifinales del Abierto de Miami. Sus fans se hicieron sentir cuando derrotó a Clara Tauson en un largo desempate del tercer set en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos del año pasado para lograr su primera victoria en un Grand Slam.

Atrajo más atención en el Abierto de Australia de este año, el Slam más cercano a Filipinas.

Eala también se percató de las banderas filipinas colgadas fuera de un edificio cuando iba a visitar el Vaticano esta semana.

“Pensé: ‘OK, de verdad estamos en todas partes’. Y luego me enteré de que esa es la embajada de Filipinas ante el Vaticano”, relató. “Y una historia curiosa: mi bisabuela trabajaba allí hace mucho tiempo. Así que fue como cerrar el círculo o algo sentimental”.

La academia de Nadal

Aunque Eala prefiere superficies más rápidas, tiene mucho acceso a canchas de arcilla en la Academia Rafa Nadal en España, donde tiene su base.

“Cuento con un gran equipo, muy conocedor, y sin duda me están guiando y ayudando a orientarme en esta fase del circuito”, manifestó Eala. “Confío mucho en ellos.

“Lo que he intentado hacer es ser muy paciente y tratar de disfrutar estar en ese modo o esa mentalidad de que te exijan físicamente y tratar de mantenerte en esa especie de zona de sufrimiento”.

Wimbledon es su favorito

Mientras Eala se prepara para el Abierto de Francia, su Grand Slam favorito sigue siendo Wimbledon.

“Al crecer, Wimbledon siempre fue el Grand Slam para mí porque me encantaba la tradición y verlo desde lejos era muy bonito”, expresó Eala. “Veía que todos iban de blanco, el césped era tan verde, todo muy elegante. Así que mantengo esa opinión hasta ahora”.

Eala ha jugado en el cuadro principal de los últimos cuatro Grand Slams. Así que Roland Garros marcará su segunda participación en esa categoría. Está ubicada en el puesto 42 del ranking.

“No he pasado de una segunda ronda en un Grand Slam”, señaló, “así que eso estaría bien”.

Habilidades en el idioma español

Tener su base en España — la academia de Nadal está en Manacor, en las Islas Baleares— ha ayudado a Eala a aprender un tercer idioma después del filipino y el inglés. Durante el reciente Abierto de Madrid pudo hacer entrevistas en español.

“Poder salir de mi caparazón y realmente romper esa barrera de sentir vergüenza fue un gran paso para mí”, afirmó. “Tener un tercer idioma es realmente una gran habilidad y es muy útil, así que estoy bastante orgullosa de mí misma”.

Torneo en casa en Manila

La irrupción de Eala ayudó a que Filipinas organizara en enero un torneo WTA de nivel 125. En medio de una enorme atención, llegó a los cuartos de final.

“Cada vez que vuelvo a casa puedo vivir Manila desde una perspectiva diferente porque, por suerte, he ido mejorando cada vez más”, dijo Eala. “El hogar siempre será el hogar y me encanta regresar allí”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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