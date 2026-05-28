Dron ruso lanzado contra Ucrania se estrella en Rumania y hiere a 2 personas

El primer ministro sueco Ulf Kristersson recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy (a la izquierda), en la flotilla aérea de F-16 el jueves 28 de mayo de 2026, en Uppsala, Suecia. (Christine Olsson/TT News Agency vía AP) AP

El dron fue rastreado por radar en el espacio aéreo rumano y chocó contra el techo de un edificio en la ciudad de Galati, indicó el Ministerio de Defensa de Rumania en un comunicado. Al impacto le siguió un incendio. Dos personas sufrieron heridas leves, y varias fueron evacuadas.

La policía y otras agencias acudieron al lugar. Galati está a orillas del río Danubio, al este de las fronteras con Moldavia y Ucrania.

Las fuerzas armadas rumanas desplegaron dos aviones de combate F-16 y un helicóptero, autorizados para atacar objetivos, y se enviaron mensajes de alerta a los residentes de las zonas afectadas.

Rusia ha estado utilizando misiles balísticos de largo alcance y drones para dañar la red eléctrica ucraniana y golpear ciudades, y Ucrania se ha preparado para nuevos bombardeos intensos.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy declaró el jueves que estaba presionando a Estados Unidos para que proporcione más misiles de defensa aérea Patriot que puedan contrarrestar los ataques rusos.

Advirtió que las entregas a Ucrania están quedándose peligrosamente cortas, ya que la guerra contra Irán está provocando que Washington canalice armas a ella, y sus reservas se están agotando. “Creo que (Estados Unidos) debe actuar más rápido. Estamos siendo muy persistentes”, les dijo Zelenskyy a reporteros durante una visita a Suecia.

El secretario general de la ONU, António Guterres, le advirtió al Consejo de Seguridad que la intensificación de los ataques corre el riesgo de salirse de control, con “consecuencias desconocidas e imprevistas”. Hizo notar que en los primeros cuatro meses de este año han muerto más civiles que en el mismo periodo de los últimos tres años.

Guterres pidió más diplomacia, una distensión inmediata y “un alto el fuego total e incondicional”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP