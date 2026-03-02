Dos muertos y tres heridos en un aterrizaje de emergencia de helicóptero en Filipinas

Compartir en:









Las autoridades de la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas y otros funcionarios indicaron que no estaba claro de inmediato qué provocó el aterrizaje forzoso, ocurrido con buen tiempo, a unos 50 metros (164 pies) del grupo de casas más cercano en una aldea del municipio de Pililla, en la provincia de Rizal.

Funcionarios de aviación informaron que el helicóptero Bell 505 despegó de Manila y se dirigía a la provincia de Quezon, a más de 400 kilómetros (248 millas) al sureste de la capital, cuando realizó el aterrizaje forzoso.

Una persona murió al instante por el impacto del aterrizaje y otra falleció en un hospital. Las otras tres, incluido el piloto, fueron trasladadas a un hospital con lesiones, informaron a los periodistas el alcalde de Pililla, John Masinsin, y la policía provincial.

Masinsin añadió, sin dar más detalles, que dos de los ocupantes eran extranjeros, incluido uno de los dos fallecidos.

“Los sobrevivientes todavía están en shock, así que no podemos obtener detalles de ellos", dijo Masinsin. "Estamos priorizando su recuperación”.

Funcionarios de aviación señalaron que se estaba llevando a cabo una investigación.

