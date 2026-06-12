Dónde ha perdido Trump el apoyo de los independientes, según encuesta AP-NORC

ARCHIVO - Un hombre lleva una pegatina con la frase "He votado" en su camisa, estampada con una bandera estadounidense y la Constitución de Estados Unidos, tras votar en el centro recreativo Wa-Ke Hatchee en Fort Myers, Florida, el 8 de noviembre de 2022. (AP Foto/Rebecca Blackwell, archivo) AP

El análisis de los investigadores del Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press-NORC muestra que, si bien alrededor de la mitad de los independientes sin educación universitaria tenía una opinión positiva de Trump en torno a las elecciones de 2024, su aprobación entre ese grupo cayó a aproximadamente una cuarta parte esta primavera. Ese cambio ha eliminado la gran brecha educativa que existía entre los independientes en los meses previos a que Trump asumiera su segundo mandato, y ahora los independientes tienen opiniones igualmente negativas acerca del mandatario independientemente de su nivel de estudios.

El análisis se realizó al agregar casi dos docenas de encuestas de AP-NORC efectuadas entre julio de 2024 y abril de 2026, lo que permitió observar con mayor profundidad cómo cambió el apoyo a Trump durante varios periodos distintos, incluidos los últimos seis meses de 2024, los primeros 100 días de su segundo mandato, el verano de 2025 —c0uando se aprobó el Big Beautiful Bill—, el bloqueo del gobierno del otoño pasado y el inicio de la guerra con Irán.

Las encuestas compiladas muestran un descenso constante entre los independientes a lo largo del segundo mandato de Trump. Su posición también ha caído entre varios grupos pequeños pero importantes que se inclinaron a su favor en las presidenciales de 2024, incluidos los independientes negros e hispanos.

Más estadounidenses que nunca se consideran independientes, y están entre los grupos que se inclinaron hacia Trump en las elecciones de 2024. Cualquier erosión de ese apoyo podría indicar problemas para el mandatario y los republicanos de cara a los comicios de mitad de mandato en noviembre, que se suelen considerar un reflejo del sentir de los votantes respecto al partido gobernante.

Tafari Torres, investigador asociado senior de NORC y coautor del análisis, señaló que, mientras las opiniones de demócratas y republicanos sobre Trump se han mantenido en gran medida estables en su segundo mandato, las de los independientes siguen cambiando. “Los independientes son, en términos generales, las personas que están reaccionando a los acontecimientos y reduciendo su apoyo”, afirmó.

El regreso de Trump a la Casa Blanca se vio impulsado, en parte, por votantes independientes que lo consideraban el candidato más fuerte en temas clave como la economía. El nuevo análisis, que examina su popularidad y los índices de aprobación presidencial, muestra que, una vez que tomó las riendas, sus opiniones se deterioraron rápidamente.

Los independientes sin título universitario tenían una opinión mucho más positiva de Trump que los independientes con educación universitaria durante y justo después de las elecciones de 2024, pero eso cambió en los primeros meses de su mandato. Las opiniones positivas sobre el líder entre el primer grupo bajaron del 48% en los meses antes de que regresara al cargo al 31% en las encuestas realizadas durante los primeros 100 días de su segundo mandato. Esas opiniones favorables disminuyeron aún más, hasta aproximadamente una cuarta parte, durante el cierre del gobierno y los primeros meses de 2026.

Solo alrededor de 3 de cada 10 independientes con educación universitaria, en cambio, tenían una opinión positiva de Trump antes de que regresara a la Casa Blanca, lo que hizo que su caída a aproximadamente una cuarta parte fuera mucho menos dramática.

“El descenso entre los independientes sin (estudios) universitarios fue más pronunciado y fue mayor que la leve disminución entre los independientes" con educación superior, comentó Sean Collins, investigador asociado de NORC y coautor del análisis, "Eso fue sorprendente, especialmente si se piensa en las coaliciones de Trump: quienes no tienen títulos universitarios suele ser uno de los grupos que más destaca”.

Independientes hispanos y jóvenes se desilusionan

Los estadounidenses sin título universitario han sido durante mucho tiempo una parte clave de la coalición de Trump. Pero su victoria en 2024 se debió también al avance entre grupos que tienden a apoyar a los demócratas, incluidos los adultos hispanos.

Aproximadamente 4 de cada 10 votantes independientes —el 42%— votaron por Trump en 2024, frente al 37% de las presidenciales de 2020. Los votantes independientes sin título universitario fueron un poco más propensos a respaldar a Trump frente a la exvicepresidenta Kamala Harris en los últimos comicios, de acuerdo con AP VoteCast, y los independientes hispanos estuvieron divididos casi por igual entre ambos candidatos.

Ahora, el panorama se ve mucho más sombrío para el presidente.

Casi la mitad de los independientes hispanos —46%— veía a Trump de manera favorable en las encuestas realizadas en torno a las elecciones presidenciales. Su aprobación entre estos adultos cayó rápidamente en su segundo mandato, bajando hasta 15% durante el cierre del gobierno del otoño pasado antes de ubicarse en torno a una cuarta parte en primavera.

Los independientes más jóvenes también se volvieron menos favorables al presidente, mientras que los independientes de 60 años o más se mantuvieron mayormente estables. Otras encuestas de AP-NORC han señalado que Trump está perdiendo terreno entre los republicanos más jóvenes por preocupaciones sobre la inflación y que los hispano-estadounidenses están cada vez más descontentos.

“Las ganancias que Trump pareció lograr durante la elección, no sé si se están manteniendo. Ha experimentado cambios significativos entre esa gente", señaló Torres. "Según nuestra investigación, no parecen ser ganancias permanentes”.

La economía frustra a muchos independientes

Las encuestas sugieren que la economía está en la base de muchas de las frustraciones de los estadounidenses con el mandatario, incluidos los independientes.

Aproximadamente la mitad de los independientes que apoyaron a Trump en 2024 dijo que la inflación fue el factor más importante para su voto, segúnAP VoteCast, y la mayoría expresó altos niveles de preocupación por el costo de los alimentos y la gasolina.

Más de un año después del inicio de su segundo mandato, la inflación sigue alta, impulsada por el combustible, que se mantiene alto mientras continúa la guerra con Irán. Una encuesta de AP-NORC realizada en abril encontró que alrededor de 3 de cada 10 independientes estaban “extremadamente” o “muy” preocupados por poder pagar los comestibles en los últimos meses, y una proporción similar estaba preocupada por poder pagar la gasolina.

El análisis encontró que las opiniones de los estadounidenses sobre la economía del país tienden a alinearse con su opinión sobre el presidente. Quienes tenían una visión negativa de la economía tendían a tener una visión negativa de Trump, y alrededor de 8 de cada 10 independientes describieron la economía de Estados Unidos esta primavera como mala.

La encuesta más reciente de AP-NORC de mayo halló que solo alrededor de 3 de cada 10 independientes aprueban la gestión económica del mandatario, en línea con los aproximadamente 3 de cada 10 que decían eso al comienzo de su segundo mandato. La encuesta de abril encontró que solo alrededor de 1 de cada 10 independientes —12%— aprobaba cómo Trump estaba haciendo frente al costo de vida.

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Este análisis de AP-NORC de 4.836 independientes se realizó a partir de 21 encuestas de AP-NORC, agrupadas en cinco periodos de tiempo antes y durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Los independientes se clasifican como panelistas que no seleccionan que se identifican con el Partido Demócrata o el Partido Republicano ni que se inclinan hacia alguno de ellos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP