Doncic: Frustrado, viajó a España por tratamiento especial para apurar su regreso con Lakers

Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, reacciona desde la banca después de que los árbitros marcaran una falta contra su equipo en la segunda mitad del quinto juego de la serie de primera ronda de playoffs del baloncesto de la NBA frente a los Rockets de Houston, el miércoles 29 de abril de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

“Fui a España para hacer PRP. Todo el mundo sabe que es uno de los mejores países para hacer eso. Obviamente, ya sabes, lo hablamos con los médicos de los Lakers, así que todos estuvieron de acuerdo en que fuera allí”, declaró Doncic, campeón anotador de la NBA, a los reporteros, mientras los Lakers se preparan para enfrentar al Thunder de Oklahoma City en el segundo juego de las semifinales de la Conferencia Oeste.

Indicó que cada inyección requería cuatro días de descanso entre una y otra, lo que derivó en una estancia prolongada en España.

“Conozco y confío en mucha gente en España con la que solía trabajar antes”, comentó. “Necesitaba cuatro días entre cada pinchazo. Me lo hice cuatro veces, por eso me quedé más tiempo”.

Doncic se lesionó durante el tercer cuarto de una derrota ante Oklahoma City el 2 de abril. Los Lakers vencieron a los Rockets de Houston 4-2 en la primera ronda de los playoffs, con LeBron James, de 41 años, asumiendo gran parte de la carga anotadora.

Los Lakers perdieron 108-90 ante el Thunder, primer preclasificado, en el primer juego el martes. Si Doncic no puede acelerar su calendario de recuperación, se perdería toda la serie y parte de las finales de conferencia, en caso de que los Lakers avancen.

Doncic señaló que ha estado corriendo, pero que aún no ha vuelto a tener trabajo de contacto. Reconoció que ha sido difícil ver a su equipo sabiendo que no puede participar.

“Es muy frustrante. No creo que la gente entienda lo frustrante que es”, expresó. “Lo único que quiero es jugar al baloncesto, especialmente en esta época. Es el mejor momento para jugar. Es muy frustrante ver lo que está haciendo mi equipo. Estoy muy orgulloso de ellos, pero ha sido muy duro de ver”.

El seis veces elegido al Juego de Estrellas también entiende que volver demasiado pronto lo pondría en riesgo.

“Es complicado para mí. Ya he vuelto demasiado pronto de lesiones antes, y no fue el mejor resultado”, afirmó. “Esta es la primera vez que tengo una lesión en el tendón de la corva. No es lo mismo que otras lesiones. Hay que tener mucho cuidado. Estoy haciendo todo para volver”.

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FUENTE: AP