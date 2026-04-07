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Donald Trump Jr. critica a la Unión Europea durante viaje a Bosnia

BANJA LUKA, Bosnia-Herzegovina (AP) — Donald Trump Jr. arremetió contra la Unión Europea el martes, al afirmar que sus políticas liberales estaban desalentando la inversión y al pronosticar una “gran fractura” entre los estados orientales y occidentales del bloque.

Policías cerca del Palacio de la República previo a la visita de Donald Trump Jr. en Banja Luka, Bosnia, el 7 de abril del 2026. (AP foto/Radivoje Pavicic)
Policías cerca del Palacio de la República previo a la visita de Donald Trump Jr. en Banja Luka, Bosnia, el 7 de abril del 2026. (AP foto/Radivoje Pavicic) AP

El hijo mayor del presidente estadounidense sostuvo que “los actores más grandes, los nombres más importantes en banca y finanzas, en tecnología y en IA en todos los ámbitos” creen que “Europa es un desastre”, pero que “es un desastre que debe arreglarse”.

"La única manera de arreglarlo, en mi opinión, es que ellos (Europa) dejen de ponerse obstáculos”, declaró Trump Jr. durante una charla empresarial en la ciudad noroccidental bosnia de Banja Luka, según grabaciones de video proporcionadas por la televisora oficial RTRS.

Banja Luka es la principal ciudad de la Republika Srpska, la parte de Bosnia administrada por los serbios, cuyos líderes son firmes admiradores del presidente estadounidense Donald Trump y del presidente ruso Vladímir Putin.

La oficina de prensa de la embajada estadounidense en Sarajevo, la capital de Bosnia, informó a The Associated Press en un correo electrónico que Trump Jr. llegó “a título privado”. Aun así, la visita fue vista aquí como un impulso para el liderazgo político separatista serbio.

El viaje de Trump Jr. se produjo mientras el vicepresidente estadounidense JD Vance se encuentra en Hungría para respaldar la candidatura a la reelección del primer ministro nacionalista Viktor Orbán, antes de las elecciones del fin de semana.

El político serbobosnio y ex presidente de la Republika Srpska, Milorad Dodik, aliado de Orbán, escribió en X que ambas visitas “señalan un cambio importante de la administración de Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Trump y la preocupación por esta parte de Europa respecto a la situación de los cristianos”.

Trump Jr., en Banja Luka, afirmó que los países de Europa del Este “tienen una ética de trabajo que ha (resistido) parte de las tonterías ‘woke’ que realmente han sido algo parasitario en la mente en Europa occidental”.

“Veo que eso está creando grandes fracturas en la Unión Europea entre esos pocos países de Europa del Este que en realidad todavía creen en el sentido común, y Europa occidental, que claramente está ausente del discurso político hoy en día”, expresó.

Dodik ha pedido repetidamente que la mitad de Bosnia administrada por los serbios se separe del resto del país, que está gobernado por bosníacos, que son principalmente musulmanes, y por croatas. La intención serbia de formar su propio estado y unirse con la vecina Serbia fue considerada la principal causa de la guerra de 1992-95, que mató a más de 100.000 personas antes de terminar con un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos.

El gobierno de Biden impuso sanciones en 2022 a Dodik y a personas y empresas vinculadas a él debido a las políticas separatistas que avivaron el temor a una renovada inestabilidad. Las sanciones fueron levantadas por el gobierno de Trump el año pasado.

El gobierno de Trump ha sido crítico con la Unión Europea, en particular por el comercio y por la regulación del sector tecnológico. Sus críticas a aliados europeos se han intensificado durante la guerra con Irán.

Bosnia es un país candidato a la adhesión a la Unión Europea, y el bloque de 27 naciones afirma que es el mayor socio comercial de Bosnia, su principal inversor y su mayor proveedor de ayuda financiera.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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