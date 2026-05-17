Dodgers envian al relevista Jack Dreyer a la lista de lesionados por molestias en el hombro

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El relevista de los Dodgers de Los Ángeles Jack Dreyer trabaja la octava entrada ante los Rockies de Colorado el viernes 17 de abril del 2026. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Dreyer quedó fuera por molestias en el hombro izquierdo y los Dodgers llamaron de vuelta a Paul Gervase y Chayce McDermott y enviaron al zurdo Charlie Barnes a Oklahoma City en la Triple-A.

Dreyer tiene marca de 2-1 con efectividad de 2,08 y un WHIP de 0,97 lanzando 21 2/3 entradas, la cifra más alta entre los relevistas de los Dodgers esta temporada. Lanzó una entrada sin permitir carreras el viernes pasado en la blanqueada de los Dodgers 6-0 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Dreyer se une al cerrador puertorriqueño Edwin Díaz y a los abridores Blake Snell y Tyler Glasnow en la lista de lesionados de unos Dodgers que están teniendo otro año de extraordinaria rotación de lanzadores debido a las lesiones.

Varios otros posibles aportes al cuerpo de lanzadores de Grandes Ligas de los Dodgers aún no han lanzado en un juego esta temporada debido a lesiones importantes.

Gervase lanzó una entrada para los Dodgers el 9 de mayo en su única aparición de esta temporada. El derecho de 2,08 metros ha participado en siete juegos de Grandes Ligas en su carrera.

Los Dodgers adquirieron a McDermott de Baltimore en un canje el mes pasado. Tuvo cinco apariciones en Grandes Ligas durante las dos temporadas anteriores con los Orioles.

Barnes lanzó una entrada sin permitir carreras el viernes y otra el sábado en su debut con los Dodgers en el Angel Stadium. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP