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Doble de Trevor Story remolca 2 y Medias Rojas cortan mala racha al superar a Cerveceros por 3-2

BOSTON (AP) — Trevor Story conectó un doble de dos carreras en la sexta entrada y los Medias Rojas de Boston se sobrepusieron a 11 ponches para superar el martes 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee, con lo que cortaron una racha de tres derrotas.

Trevor Story, de los Medias Rojas de Boston, batea un doble de dos carreras en el juego ante los Cerveceros de Milwaukee, el martes 7 de abril de 2026 (AP Foto/Robert F. Bukaty)
Trevor Story, de los Medias Rojas de Boston, batea un doble de dos carreras en el juego ante los Cerveceros de Milwaukee, el martes 7 de abril de 2026 (AP Foto/Robert F. Bukaty) AP

Garrett Crochet ponchó a siete por los Medias Rojas, que ganaron apenas por tercera vez en 11 juegos esta temporada y evitaron un inicio de 2-9, algo que sólo ha ocurrido cuatro veces en la historia de la franquicia, la más reciente en 2011.

Crochet (2-1) se impuso en el duelo de pitcheo al derecho Jacob Misiorowski, quien ponchó a 10 antes de meterse en problemas en la sexta entrada.

Misiorowski (1-1) ponchó a los primeros cinco bateadores y no permitió hit sino hasta que el venezolano Willson Contreras conectó un sencillo al jardín derecho con dos outs en la cuarta. Tras ponchar a Roman Anthony para abrir la sexta, Misiorowski se vino abajo rápidamente y otorgó bases por bolas a los siguientes tres bateadores.

El relevista DL Hall entró para enfrentar a Story, quien conectó un cambio de velocidad con cuenta de 0-2 pegado a la línea del jardín izquierdo para poner a Boston arriba por 2-0. Caleb Durbin impulsó otra carrera con un rodado de out a la segunda base.

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FUENTE: AP

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