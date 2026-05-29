Director de la OMS llega al Congo para abordar brote de ébola entre desconfianza e inseguridad

“Venir aquí es realmente mostrarle a la comunidad que no está sola”, subrayó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en el aeropuerto.

“Dar órdenes desde mi cómoda oficina en Ginebra es fácil, pero le estoy pidiendo a mis colegas que trabajen con la comunidad y le estoy pidiendo a las comunidades que se protejan”, añadió.

La ayuda médica donada por la Unión Europea llegó el jueves a la provincia de Ituri, el epicentro del brote de ébola en Congo. Estados Unidos anunció ese mismo día una asignación de 80 millones de dólares en ayuda adicional, con lo que su compromiso total supera los 112 millones de dólares.

Trabajadores de salud han estado lidiando con la falta de suministros para contener un brote del virus Bundibugyo, un tipo de ébola que no tiene tratamiento ni vacuna aprobados. Médicos en algunas zonas han recurrido al uso de mascarillas médicas vencidas mientras atienden a pacientes.

De acuerdo con la OMS, hasta el martes se han registrado 1.077 casos sospechosos y 238 muertes.

Los peligros que enfrentan los trabajadores de salud se han intensificado debido al enojo entre los residentes ante los estrictos protocolos médicos para manejar los cuerpos de las víctimas, que chocan con los ritos funerarios locales. Residentes han lanzado al menos tres ataques contra centros de salud.

Tedros señaló que otros desafíos también complican la respuesta al brote, entre ellos el elevado número de personas desplazadas por el conflicto armado en la región y la inseguridad alimentaria.

El día anterior pidió un alto el fuego en una región donde grupos armados han perpetrado ataques violentos desde hace décadas.

“No podemos generar confianza en la comunidad ni aislar a los enfermos mientras caen bombas”, manifestó Tedros.

Ubicada en la parte noreste de la República Democrática del Congo, cerca de la frontera con Uganda, la provincia de Ituri ha estado sacudida por ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF, por sus siglas en inglés), un grupo rebelde aliado del grupo Estado Islámico, y de una coalición de milicias étnicas. A inicios de mayo, las ADF mataron a por lo menos 40 personas y quemaron varias viviendas en Ituri.

También se ha reportado la presencia de la enfermedad en las provincias congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, al sur de Ituri, donde el grupo rebelde M23 controla muchas ciudades clave, incluidas Goma y Bukavu. Los rebeldes, que cuentan con el apoyo de Ruanda, han reportado dos casos.

El principal aeropuerto de la zona en Goma, que también funciona como punto de partida para los esfuerzos humanitarios hacia la región, ha estado cerrado desde enero de 2025, cuando el M23 tomó la ciudad.

El conflicto ha precipitado una de las mayores crisis humanitarias del mundo, el cual ha desplazado a por lo menos 7 millones de personas desplazadas en el este del país.

El jefe de la OMS dijo el jueves que está en contra de que países impongan restricciones de viaje a ciudadanos de naciones afectadas por el brote.

“Hay maneras de gestionar a los trabajadores y de gestionar los casos sin tener una prohibición de viaje restrictiva y como la OMS no lo alentamos”, expresó Tedros.

El gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada una prohibición temporal de entrada para personas sin pasaporte estadounidense ni titulares de tarjetas de residencia permanente que hayan visitado la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días. ——

Banchereau informó desde Dakar, Senegal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP