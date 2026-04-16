Director interino del ICE, Todd Lyons, renunciará a finales de mayo, anuncia el DHS

WASHINGTON (AP) — El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés), Todd Lyons, una figura clave en la implementación de la agenda de deportaciones a gran escala del presidente Donald Trump, renunciará a su cargo a finales de mayo, anunciaron funcionarios federales el jueves.