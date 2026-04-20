Director del FBI demanda a revista por artículo sobre consumo excesivo de alcohol

El director del FBI Kash Patel en una conferencia en Nashville, Tennessee, el 8 de abril del 2026. (AP foto/John Amis) AP

En el artículo, publicado en el sitio web de la revista el viernes, la autora Sarah Fitzpatrick escribió que Patel está profundamente preocupado por perder su empleo y que “tiene buenas razones para pensarlo —incluidas algunas relacionadas con lo que testigos me describieron como episodios de consumo excesivo de alcohol”. Fitzpatrick es mencionada como una de las demandadas en el litigio de 250 millones de dólares.

La conducta de Patel, incluyendo “tanto una embriaguez evidente como ausencias sin explicación”, ha alarmado a funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia, lo que llevó a un funcionario que habló bajo condición de anonimato a decir que “me quita el sueño” pensar en qué ocurriría en caso de un atentado terrorista en Estados Unidos, indicó la revista.

La Casa Blanca dijo a The Atlantic que Patel sigue siendo un actor crucial en el equipo del presidente Donald Trump y le atribuyó descensos en la tasa de criminalidad. Hay quienes dicen que Trump está complacido con la disposición de Patel de perseguir a sus enemigos.

Patel, en la demanda presentada ante un tribunal de distrito en Washington, negó las acusaciones sobre su conducta y criticó a la revista por basarse en fuentes anónimas. Fitzpatrick escribió que entrevistó a más de dos docenas de personas y les concedió el anonimato para “hablar de información sensible y conversaciones privadas”.

“Los demandados no pueden eludir su responsabilidad por sus mentiras malintencionadas escondiéndose detrás de fuentes ficticias”, sostuvo la demanda.

La demanda indicó que los abogados de Patel pidieron a The Atlantic más tiempo para responder a las acusaciones, pero la revista no contestó. “Es una de las pruebas más contundentes posibles de malicia real”, afirmó.

La revista respondió que respaldaba su cobertura y que se defendería enérgicamente de la “demanda sin fundamento”.

Artículo incluye declaraciones de testigos sobre conducta de Patel

The Atlantic señaló Patel ha sido visto bebiendo en exceso en el club privado Ned’s en Washington y en el Poodle Room de Las Vegas, donde a menudo pasa tiempo los fines de semana. Seis personas dijeron a la revista que varias reuniones tuvieron que reprogramarse porque Patel había bebido la noche anterior.

"En múltiples ocasiones”, según el artículo, la escolta de Patel tuvo dificultades para despertarlo y en un momento solicitó equipo para tumbar puertas porque Patel estaba encerrado y no respondía.

Con su demanda, Patel está empleando la misma táctica de su jefe para lidiar con artículos desfavorables. La semana pasada, un juez en Florida desestimó la demanda por difamación de Trump por 10.000 millones de dólares contra The Wall Street Journal por su reportaje sobre un saludo de cumpleaños con contenido erótico que había enviado al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El juez dijo que Trump no había alegado de manera verosímil que la historia se publicara con malicia real, el estándar para que se determine la difamación.

En septiembre pasado, otro juez desestimó la demanda de Trump por 15.000 millones de dólares contra The New York Times y algunos reporteros por una historia sobre la manera en que Trump ha gerenciado sus empresas. Se permitió a Trump presentar una demanda enmendada, lo cual hizo.

Trump también demandó a CBS News y a ABC News por historias que no le gustaron, antes del inicio de su segunda presidencia. Ambas organizaciones de noticias pagaron un acuerdo extrajudicial a Trump antes de que los casos pudieran llegar a juicio.

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David Bauder escribe sobre la intersección entre los medios de comunicación y el entretenimiento para la AP. Sígalo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP