americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Director del FBI demanda a revista por artículo sobre consumo excesivo de alcohol

El director del FBI Kash Patel presentó el lunes una demanda por difamación contra la revista The Atlantic, por un artículo que mencionaba reportes de mala gestión en la agencia y su supuesto consumo excesivo de alcohol.

El director del FBI Kash Patel en una conferencia en Nashville, Tennessee, el 8 de abril del 2026. (AP foto/John Amis)
El director del FBI Kash Patel en una conferencia en Nashville, Tennessee, el 8 de abril del 2026. (AP foto/John Amis) AP

En el artículo, publicado en el sitio web de la revista el viernes, la autora Sarah Fitzpatrick escribió que Patel está profundamente preocupado por perder su empleo y que “tiene buenas razones para pensarlo —incluidas algunas relacionadas con lo que testigos me describieron como episodios de consumo excesivo de alcohol”. Fitzpatrick es mencionada como una de las demandadas en el litigio de 250 millones de dólares.

La conducta de Patel, incluyendo “tanto una embriaguez evidente como ausencias sin explicación”, ha alarmado a funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia, lo que llevó a un funcionario que habló bajo condición de anonimato a decir que “me quita el sueño” pensar en qué ocurriría en caso de un atentado terrorista en Estados Unidos, indicó la revista.

Patel sigue siendo pieza clave para gobierno de Trump

La Casa Blanca dijo a The Atlantic que Patel sigue siendo un actor crucial en el equipo del presidente Donald Trump y le atribuyó descensos en la tasa de criminalidad. Hay quienes dicen que Trump está complacido con la disposición de Patel de perseguir a sus enemigos.

Patel, en la demanda presentada ante un tribunal de distrito en Washington, negó las acusaciones sobre su conducta y criticó a la revista por basarse en fuentes anónimas. Fitzpatrick escribió que entrevistó a más de dos docenas de personas y les concedió el anonimato para “hablar de información sensible y conversaciones privadas”.

“Los demandados no pueden eludir su responsabilidad por sus mentiras malintencionadas escondiéndose detrás de fuentes ficticias”, sostuvo la demanda.

La demanda indicó que los abogados de Patel pidieron a The Atlantic más tiempo para responder a las acusaciones, pero la revista no contestó. “Es una de las pruebas más contundentes posibles de malicia real”, afirmó.

La revista respondió que respaldaba su cobertura y que se defendería enérgicamente de la “demanda sin fundamento”.

Artículo incluye declaraciones de testigos sobre conducta de Patel

The Atlantic señaló Patel ha sido visto bebiendo en exceso en el club privado Ned’s en Washington y en el Poodle Room de Las Vegas, donde a menudo pasa tiempo los fines de semana. Seis personas dijeron a la revista que varias reuniones tuvieron que reprogramarse porque Patel había bebido la noche anterior.

"En múltiples ocasiones”, según el artículo, la escolta de Patel tuvo dificultades para despertarlo y en un momento solicitó equipo para tumbar puertas porque Patel estaba encerrado y no respondía.

Con su demanda, Patel está empleando la misma táctica de su jefe para lidiar con artículos desfavorables. La semana pasada, un juez en Florida desestimó la demanda por difamación de Trump por 10.000 millones de dólares contra The Wall Street Journal por su reportaje sobre un saludo de cumpleaños con contenido erótico que había enviado al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El juez dijo que Trump no había alegado de manera verosímil que la historia se publicara con malicia real, el estándar para que se determine la difamación.

En septiembre pasado, otro juez desestimó la demanda de Trump por 15.000 millones de dólares contra The New York Times y algunos reporteros por una historia sobre la manera en que Trump ha gerenciado sus empresas. Se permitió a Trump presentar una demanda enmendada, lo cual hizo.

Trump también demandó a CBS News y a ABC News por historias que no le gustaron, antes del inicio de su segunda presidencia. Ambas organizaciones de noticias pagaron un acuerdo extrajudicial a Trump antes de que los casos pudieran llegar a juicio.

___________________________________

David Bauder escribe sobre la intersección entre los medios de comunicación y el entretenimiento para la AP. Sígalo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter