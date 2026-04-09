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Dirección de inteligencia colombiana en la mira por contrabandista y posibles escuchas ilegales

BOGOTÁ (AP) — La Procuraduría colombiana anunció el miércoles que investiga al extitular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por presuntos ofrecimientos al abogado de un hombre señalado de contrabando e indaga sobre posibles interceptaciones telefónicas ilegales a un candidato de la oposición.

La Procuraduría, encargada de las investigaciones disciplinarias a funcionarios, indicó que la investigación fue abierta en contra de Jorge Arturo Lemus, quien fuera director del organismo de inteligencia hasta enero, por presunto abuso de sus funciones.

Como director de la DNI “realizó los ofrecimientos de beneficios judiciales” durante reuniones sostenidas a inicios de 2025 con Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín, conocido con el alias de “Papá Pitufo” y señalado por la fiscalía como un poderoso contrabandista.

Lemus ha respondido que fue él quien ordenó grabar la reunión con el abogado de Marín luego de que lo buscase para que el señalado contrabandista se entregara a la justicia.

Marín es solicitado en extradición por Colombia, pero el proceso se dilató luego de que solicitara asilo en Portugal alegando persecución política. En Colombia avanza un proceso penal contra Marín por presuntamente liderar una poderosa red dedicada al contrabando que corrompía a funcionarios públicos.

La investigación de la Procuraduría inició luego de que Noticias Caracol divulgó el fin de semana las grabaciones de la reunión entre Lemus y Ramírez, en las que el entonces director le dijo que si Marín decidía volver a Colombia le garantizaría su seguridad y un “bajo perfil”. También mencionó que el gobierno tenía una política de paz que permitía dar beneficios judiciales a quienes negociaran.

El presidente Gustavo Petro aceptó que Marín infiltró la DNI en su gobierno, sin señalar directamente a Lemus, así como a agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la fiscalía. Aseguró que su poder de infiltrar el Estado se ha sostenido por décadas y reiteró que debe volver a Colombia a responder judicialmente.

Posibles interceptaciones a candidato

En paralelo, la Procuraduría abrió una indagación contra funcionarios de la DNI por presuntas interceptaciones telefónicas ilegales al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, un ultraderechista opositor a Petro.

El candidato ha denunciado que el presidente “confesó abiertamente que me estaba violando ilegalmente mis comunicaciones” luego de que Petro dijera en un mensaje en la red social X que vio informes hechos “desde inteligencia de conversaciones" entre De la Espriella y accionistas de Thomas Greg & Sons, una empresa que participa en la logística de las elecciones.

La Procuraduría dijo en un comunicado que en la indagación sobre el caso buscará establecer si se emitió una orden judicial para interceptar legalmente las comunicaciones del candidato.

El candidato, por su parte, interpuso denuncias penales por las presuntas interceptaciones ilegales y envió esta semana una carta al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio para pedirle apoyo y permanente vigilancia a las elecciones presidenciales que se realizarán el 31 de mayo en Colombia.

FUENTE: AP

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