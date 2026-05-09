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Diario: prospecto de Padres se declara culpable de transportar inmigrantes indocumentados

SAN DIEGO (AP) — El lanzador mexicano Humberto Cruz, prospecto de los Padres de San Diego, se declaró culpable de un cargo por recibir dinero para transportar a inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos.

El diario San Diego Tribune informó el viernes que Cruz reconoció en un acuerdo de culpabilidad que casi con certeza sería deportado. Los Padres informaron al periódico que el joven de 19 años también probablemente perdería su visa de trabajo por 10 años, pero puede volver a solicitarla después de un lustro si demuestra buena conducta.

Cruz se sometió a una cirugía Tommy John en agosto pasado y estaba en rehabilitación en las instalaciones de pretemporada del equipo en Arizona a finales de octubre, cuando fue arrestado cerca de una ciudad fronteriza.

Según el periódico, Cruz se declaró culpable en noviembre de un cargo menor a cambio de que los fiscales desestimaran una acusación por delito grave. Fue condenado a 30 días de cárcel, con crédito por el tiempo ya cumplido.

Los Padres colocaron a Cruz en la lista restringida en marzo y declinaron hacer más comentarios.

Los Padres firmaron a Cruz procedente de Monterrey, por 750.000 dólares en febrero de 2024.

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