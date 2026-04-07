Diamondbacks colocan a Carlos Santana en lista de lesionados por distensión del aductor

El dominicano Carlos Santana, primera base de los Diamondbacks de Arizona, atrapa un elevado en el juego del viernes 3 de abril de 2026, ante los Bravos de Atlanta (AP Foto/Rebecca Noble) AP

La designación de Santana es retroactiva al lunes. El dominicano se lesionó durante su única aparición al plato el domingo.

Santana, de 39 años, conectó un sencillo ante los Bravos de Atlanta antes de ser reemplazado por un corredor emergente en la victoria de los Diamondbacks por 6-5 en 10 entradas.

El mánager de los Diamondbacks, Torey Lovullo, señaló que no conocía la gravedad de la distensión, pero previó que Santana esté fuera más allá del mínimo de 10 días.

“Va a perderse algo de tiempo”, reconoció Lovullo antes del primer juego de una serie de tres contra los Mets de Nueva York, que se impusieron el martes por 4-3 en 10 entradas.

Esta estadía en la lista de lesionados es apenas la quinta en la carrera de 17 años de Santana y probablemente derivará en su ausencia más prolongada desde su campaña de novato con Cleveland en 2010, cuando se perdió los últimos dos meses por un esguince en la rodilla izquierda.

Cleveland lo colocó en la lista de conmociones cerebrales por siete días en 2012 y 2014, antes de que tuviera una breve estadía en la lista de lesionados con los Reales de Kansas City en mayo de 2022 debido a una bursitis en el tobillo derecho.

Para reemplazar a Santana —quien bateaba de 24-2 sin carreras impulsadas en ocho juegos— los Diamondbacks seleccionaron el contrato del primera base Luken Baker desde la sucursal de la Triple-A en Reno.

Baker fue añadido al roster de 40 jugadores en lugar del jardinero Jordan Lawlar, quien fue transferido a la lista de lesionados de 60 días. Lawlar está fuera de acción por una fractura en la muñeca derecha sufrida el jueves, cuando fue golpeado por un lanzamiento el jueves pasado.

Lovullo indicó que Baker competirá por tiempo en la primera base con Ildemaro Vargas, quien fue titular el martes, y con el también venezolano José Fernández.

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FUENTE: AP