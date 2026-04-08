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Devin Booker anota 37; Suns aseguran el 7mo puesto del Oeste con triunfo 112-107 ante Mavs

PHOENIX (AP) — Devin Booker anotó 37 puntos, Dillon Brooks sumó 28 y los Suns de Phoenix superaron apenas por 112-107 a unos diezmados Mavericks de Dallas.

Devin Booker, base de los Suns de Phoenix, elude a AJ Johnson, de los Mavericks de Dallas, en el partido del miércoles 8 de abril de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin)
Devin Booker, base de los Suns de Phoenix, elude a AJ Johnson, de los Mavericks de Dallas, en el partido del miércoles 8 de abril de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Los Mavericks se acercaron a 110-107 con un triple de John Poulakidas a falta de 1:08 minutos y tuvieron la oportunidad de recortar aún más en su siguiente posesión, pero Oso Ighodaro tapó el tiro de Moussa Cisse cerca del aro para frenar la remontada.

Brooks encestó una bandeja en penetración con 13,7 segundos por jugar para resolver por fin el partido. Los Suns aseguraron el séptimo puesto en la carrera por los playoffs de la Conferencia Oeste, lo que significa que tendrán dos oportunidades en casa para ganar un partido en el minitorneo de play-in.

Poulakidas —un novato de 1,96 metros, no seleccionado en el draft y que jugó en Yale— logró 23 puntos, su número máximo de la temporada. El favorito para Novato del Año, Cooper Flagg, tuvo un partido complicado: anotó 11 puntos al atinar 4 de 19 tiros de campo.

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FUENTE: AP

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