Devers pega jonrón y Ray luce en la loma para que Gigantes triunfen 5-2 sobre Piratas

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El dominicano Rafael Devers, de los Gigantes de San Francisco, festema con Drew Gilbert tras anotar ante los Piratas de Pittsburgh el viernes 8 de mayo de 2026 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

La única carrera permitida por Ray (3-4) llegó en la segunda entrada, inaugurada por el dominicano Marcell Ozuna con el jonrón número 300 de su carrera para poner a Pittsburgh arriba 1-0.

El dominicano Devers pegó jonrón por cuarta vez esta temporada, ante Carmen Mlodzinski (2-3) en el comienzo de la parte baja para empatar el juego. Fue apenas el 24to jonrón de San Francisco en lo que va del año.

Ray otorgó boletos a tres bateadores consecutivos para llenar las bases con dos outs en la tercera entrada, pero ponchó al dominicano Oneil Cruz para mantener el empate. El zurdo permitió cuatro hits y cuatro boletos, y ponchó a siete.

Devers conectó un sencillo en la quinta y anotó con un hit del boricua Heliot Ramos con dos outs para darles a los Giants una ventaja de 2-1.

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FUENTE: AP