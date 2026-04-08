americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Devers pega jonrón e impulsa 4 carreras para Gigantes que blanquean 5-0 a Filis

SAN FRANCISCO (AP) — El dominicano Rafael Devers conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, mientras los Gigantes de San Francisco vencieron el miércoles 5-0 a los Filis de Filadelfia para su segunda blanqueada consecutiva.

El dominicano Rafael Devers, de los Gigantes de San Francisco, conecta un sencillo productor ante los Filis de Filadelfia durante la octava entrada de un juego de béisbol en San Francisco, el miércoles 8 de abril de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu)
El dominicano Rafael Devers, de los Gigantes de San Francisco, conecta un sencillo productor ante los Filis de Filadelfia durante la octava entrada de un juego de béisbol en San Francisco, el miércoles 8 de abril de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu) AP

Tyler Mahle y cuatro relevistas se combinaron para permitir apenas cuatro hits por los Gigantes (5-8), que dejaron en blanco a Filadelfia 6-0 el martes por la noche, con Robbie Ray como figura, para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El dominicano Willy Adames y el venezolano Luis Arraez aportaron dos hits cada uno y anotaron dos veces desde la parte alta del orden al bate de San Francisco.

Devers disparó un jonrón de tres carreras al jardín central ante el abridor Aaron Nola (1-1) con dos outs en la sexta entrada, rompiendo el empate sin carreras con su segundo cuadrangular de la temporada.

Por los Filis, el cubano Adolis García de 3-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE CALUMNIA

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE "CALUMNIA"

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter