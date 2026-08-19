Detienen a periodistas y militares a punta de pistola en base de la Fuerza Espacial en California

Periodistas esperan después de ser detenidos por guardias de seguridad en la Base Vandenberg de la Fuerza Espacial, el 17 de agosto de 2026, en California. (Jarrod Zinn/KEYT via AP) AP

El incidente ocurrió el lunes antes de una ceremonia por invitación para la colocación de la primera piedra de una nueva instalación de entrenamiento para operadores de misiles en el aeródromo federal ubicado cerca de Santa Barbara. Entre los detenidos había reporteros de Noozhawk y KEYT, y ambos medios publicaron artículos en los que detallaron lo sucedido.

Un portavoz de Asuntos Públicos de Space Launch Delta 30 indicó el miércoles en un comunicado que se revisarán los protocolos de la base.

“Vandenberg se toma muy en serio tanto la seguridad de la instalación como nuestra responsabilidad con los medios invitados. Los periodistas involucrados estaban accediendo a la instalación por invitación nuestra, y el comandante de la instalación ha ordenado una revisión completa de los procesos de coordinación con los medios”, señaló el comunicado.

Los reporteros y miembros de las fuerzas armadas formaban parte de una caravana a la que personal uniformado de asuntos públicos escoltaba para ingresar a la base en una miniván del gobierno, cuando de pronto se les ordenó salir de sus vehículos con las manos en alto, según los reportes noticiosos.

Los agentes apuntaron sus armas, activaron las sirenas y se colocaron barricadas en la entrada, informó KEYT.

Los dos miembros de las fuerzas armadas asignados a la base —uno de tropa y un oficial subalterno— fueron esposados y colocados a bordo de vehículos de la base, mientras que a los civiles se les ordenó que permanecieran sentados en la acera, reportó Noozhawk.

Los reporteros de otros medios, incluidos KSBY-TV y el Santa Maria Times/Lompoc Record, permanecieron retenidos durante más de 30 minutos, lo que hizo que se perdieran el evento. Todos fueron liberados sin mayor incidente.

“Respetamos la necesidad de las fuerzas armadas de brindar seguridad a la base", señaló Tom Bolton, editor en jefe de Noozhawk, el miércoles en un comunicado. "Pero está claro que lo ocurrido fue desafortunado e innecesario, y potencialmente peligroso, ya que se desenfundaron armas de fuego”.

Bolton dijo que espera tener una conversación esta semana con los responsables de la base para revisar lo sucedido, con la esperanza de evitar un incidente similar en el futuro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP