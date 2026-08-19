americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Detienen a periodistas y militares a punta de pistola en base de la Fuerza Espacial en California

BASE ESPACIAL VANDENBERG, California, EE.UU. (AP) — Agentes de seguridad detuvieron brevemente a punta de pistola a cinco reporteros y dos miembros de las fuerzas armadas que fueron invitados a un evento en la Base Vandenberg de la Fuerza Espacial, en California, creyendo que intentaban colarse a las instalaciones, informaron medios locales.

Periodistas esperan después de ser detenidos por guardias de seguridad en la Base Vandenberg de la Fuerza Espacial, el 17 de agosto de 2026, en California. (Jarrod Zinn/KEYT via AP)
Periodistas esperan después de ser detenidos por guardias de seguridad en la Base Vandenberg de la Fuerza Espacial, el 17 de agosto de 2026, en California. (Jarrod Zinn/KEYT via AP) AP

El incidente ocurrió el lunes antes de una ceremonia por invitación para la colocación de la primera piedra de una nueva instalación de entrenamiento para operadores de misiles en el aeródromo federal ubicado cerca de Santa Barbara. Entre los detenidos había reporteros de Noozhawk y KEYT, y ambos medios publicaron artículos en los que detallaron lo sucedido.

Un portavoz de Asuntos Públicos de Space Launch Delta 30 indicó el miércoles en un comunicado que se revisarán los protocolos de la base.

“Vandenberg se toma muy en serio tanto la seguridad de la instalación como nuestra responsabilidad con los medios invitados. Los periodistas involucrados estaban accediendo a la instalación por invitación nuestra, y el comandante de la instalación ha ordenado una revisión completa de los procesos de coordinación con los medios”, señaló el comunicado.

Los reporteros y miembros de las fuerzas armadas formaban parte de una caravana a la que personal uniformado de asuntos públicos escoltaba para ingresar a la base en una miniván del gobierno, cuando de pronto se les ordenó salir de sus vehículos con las manos en alto, según los reportes noticiosos.

Los agentes apuntaron sus armas, activaron las sirenas y se colocaron barricadas en la entrada, informó KEYT.

Los dos miembros de las fuerzas armadas asignados a la base —uno de tropa y un oficial subalterno— fueron esposados y colocados a bordo de vehículos de la base, mientras que a los civiles se les ordenó que permanecieran sentados en la acera, reportó Noozhawk.

Los reporteros de otros medios, incluidos KSBY-TV y el Santa Maria Times/Lompoc Record, permanecieron retenidos durante más de 30 minutos, lo que hizo que se perdieran el evento. Todos fueron liberados sin mayor incidente.

“Respetamos la necesidad de las fuerzas armadas de brindar seguridad a la base", señaló Tom Bolton, editor en jefe de Noozhawk, el miércoles en un comunicado. "Pero está claro que lo ocurrido fue desafortunado e innecesario, y potencialmente peligroso, ya que se desenfundaron armas de fuego”.

Bolton dijo que espera tener una conversación esta semana con los responsables de la base para revisar lo sucedido, con la esperanza de evitar un incidente similar en el futuro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El exdirector del FBI James Comey habla en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de junio de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

La publicación “86 47” de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

E. Jean Carroll, la escritora que acusó al presidente Donald Trump de violarla, en el tribunal en Nueva York el 6 de septiembre del 2024. (AP foto/Eduardo Munoz Alvarez)

Corte Suprema vuelve a rechazar pedido de Trump de anular compensación a escritora que lo acusó

Vehículos en una fábrica de Jeeps en Detroit, el 26 de febrero del 2019. (AP foto/Carlos Osorio)

Inflación mayorista en EEUU se desacelera al bajar los costos de gasolina y alimentos

Destacados del día

Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

MANUEL MARRERO DEFIENDE LA APERTURA ECONÓMICA DE CUBA: La soberanía no es negociable

MANUEL MARRERO DEFIENDE LA APERTURA ECONÓMICA DE CUBA: "La soberanía no es negociable"

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

Exjueza cubana permanece bajo custodia de ICE en Florida y enfrenta un proceso de deportación: ¿qué se sabe?

Exjueza cubana permanece bajo custodia de ICE en Florida y enfrenta un proceso de deportación: ¿qué se sabe?

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter