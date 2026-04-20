Detienen en Chile a tres estudiantes por presunta participación en agresiones a ministra de Ciencia

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Según señaló la fiscalía regional de Los Ríos en un comunicado, las detenciones se llevaron a cabo en la madrugada por la policía y los imputados son dos hombres y una mujer, todos estudiantes de la institución.

La investigación se remonta al pasado 8 de abril, cuando la ministra, quien lleva poco más de un mes en el cargo, fue agredida física y verbalmente durante una manifestación estudiantil y cuando participaba en un evento académico en la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia, a unos 800 kilómetros de Santiago.

“Estos hechos son especialmente graves porque afectan directamente a autoridades en el ejercicio de sus funciones, lo que no solo compromete su integridad, sino también el normal desarrollo de actividades públicas”, dijo en la nota la fiscal Tatiana Esquivel.

Los imputados deberán comparecer esta misma jornada a una audiencia de formalización de la investigación, instancia en la cual el Ministerio Público comunica ante el tribunal y los acusados los cargos que se les imputa y la calificación jurídica respectiva.

El caso generó el rechazo transversal de la clase política chilena, con distintos partidos y figuras condenando los hechos.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, valoró positivamente las detenciones y aseguró que "las manifestaciones pacíficas son un derecho”, pero el gobierno no acepta que sean ejercidas "a través de la violencia”.

“El ministerio de Seguridad interpuso una querella. Vamos a ser parte y concurrir a la audiencia de hoy con el fin de solicitar las medidas cautelares más gravosas”, señaló Steinert. FUENTE: AP