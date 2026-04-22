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Desmantelan red de robo de vehículos en área de Washington

WASHINGTON (AP) — Seis personas han sido acusadas de planear robar al menos 20 autos del área de Washington, D.C., y venderlos a compradores en Estados Unidos y Ghana, según una acusación federal que se hizo pública el miércoles.

Los investigadores sospechan que red se robó más de 100 vehículos en el Distrito de Columbia y más de otros 30 en el condado Prince George en Maryland, informó la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro en un comunicado.

Las autoridades registraron el martes un almacén de automóviles en Decatur, Georgia, sospechoso de estar vinculado a la red, de acuerdo con el comunicado.

Una investigación de un año determinó que los integrantes de la red usaban dispositivos que les permitían reprogramar los autos para que aceptaran llaveros electrónicos genéricos. Los vehículos robados eran llevados a un estacionamiento en Washington, donde los delincuentes les cambiaban las placas, les ocultaban los números de identificación y les desactivaban funciones de seguridad, indicó la oficina de Pirro.

Entre los acusados figuran Jacob Hernandez, de 29 años, de Los Ángeles; Dustin Wetzel, de 23, de Woodbridge, Virginia; James Young, de 23, de Hyattsville, Maryland; Khobe David, de 24, de Upper Marlboro, Maryland y Chance Clark, de 25, de Waldorf, Maryland.

La oficina de Pirro no divulgó el nombre de un sexto acusado, que seguía prófugo. Los seis están acusados de conspiración para poseer, vender y transportar vehículos motorizados robados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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