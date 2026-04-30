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Descubren a hombre con químicos para laboratorio de metanfetamina en Universidad Estatal de Michigan

EAST LANSING, Michigan, EE.UU. (AP) — La Universidad Estatal de Michigan reubicó algunos exámenes finales luego que la policía informara que descubrió a un hombre dentro del edificio académico más grande de la institución con sustancias domésticas que podrían usarse para montar un laboratorio de metanfetamina.

ARCHIVO - El logotipo de la Universidad Estatal de Michigan cuelga en el Spartan Stadium antes del inicio de un partido de fútbol americano universitario de la NCAA entre la Universidad Estatal de Michigan y Tulsa, el 30 de agosto de 2019, en East Lansing, Michigan. (Foto AP/Al Goldis, archivo)
ARCHIVO - El logotipo de la Universidad Estatal de Michigan cuelga en el Spartan Stadium antes del inicio de un partido de fútbol americano universitario de la NCAA entre la Universidad Estatal de Michigan y Tulsa, el 30 de agosto de 2019, en East Lansing, Michigan. (Foto AP/Al Goldis, archivo) AP

El hombre, de 31 años, fue acusado el miércoles de destrucción maliciosa de propiedad y de posesión de sustancias para operar un laboratorio de metanfetamina. Wells Hall permanece cerrado desde el lunes.

El jefe de la Policía del campus, Mike Yankowski, no dijo explícitamente que los investigadores hubieran descubierto un laboratorio de drogas activo dentro del edificio. Pero señaló que el piso, las puertas y la alfombra tendrán que limpiarse o reemplazarse.

Al citar una ley federal de privacidad, Yankowski se negó a decir si el hombre es estudiante. Se ordenó su ingreso en la cárcel con una fianza en efectivo de 500.000 dólares.

La policía, que respondió a una llamada por allanamiento, encontró al hombre dentro del edificio la noche del domingo con varias bolsas de líquidos, que resultaron ser ácido clorhídrico, metanol, alcohol isopropílico, acetona y butano, indicó el jefe.

“La mayoría de estos artículos son de uso doméstico. Esos productos por sí solos quizá no sean peligrosos, pero si se empiezan a mezclar químicos entre sí, hay una reacción”, afirmó Yankowski.

La Universidad Estatal de Michigan, en East Lansing, realiza los exámenes finales esta semana, seguidos de las ceremonias de graduación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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