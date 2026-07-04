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Desbordamiento del río Zamora deja 5 fallecidos y 10 desaparecidos en el sur de Ecuador

QUITO (AP) — Al menos cinco fallecidos, 38 personas heridas y 10 desaparecidas reportó el sábado la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador tras el desbordamiento de un río en la provincia sureña de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú.

La emergencia ocurrió el viernes por la noche en tres comunidades de una zona rural de la ciudad de Zamora — ubicada 448 kilómetros (278 millas) al sur de Quito— tras el desbordamiento del río del mismo nombre, provocado por intensas lluvias.

En un balance preliminar, la institución indicó que entre los fallecidos se encuentra un menor de edad, mientras que 10 de los lesionados son bomberos que realizaban tareas de socorro en la zona.

El organismo no ha confirmado la identidad de las personas que aún no son localizadas, aunque reportes de medios nacionales como Ecuavisa señalan que la gobernadora de Zamora, Ivonne Panchi, se encuentra entre los desaparecidos. La Gobernación no ha emitido un pronunciamiento hasta ahora.

Además, 74 familias quedaron afectadas y 50 viviendas sufrieron daños, agregó el reporte.

En el área, brigadas médicas del Ministerio de Salud atienden a los afectados. Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos coordina la distribución de la ayuda humanitaria para los damnificados. También continúan las tareas de despeje de vías.

El río Zamora permanece desbordado. El Instituto Nacional de Meteorología pronosticó que las lluvias continuarán en esa zona del país en las próximas horas.

La región está afectada por una temporada de lluvias que causa desbordamientos, inundaciones y aluviones. El año anterior dos personas fallecieron y tres resultaron heridas tras un aluvión en la cercana provincia de El Oro.

FUENTE: AP

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