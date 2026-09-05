Derrumbe parcial del techo del Centro Kennedy impulsa el argumento para cerrarlo por reformas

El Centro John F. Kennedy para las artes escénicas, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

Nadie resultó herido cuando una parte del techo del gran vestíbulo del Centro Kennedy se desplomó parcialmente el viernes por la noche, informó Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del centro.

En las fotos proporcionadas por el centro se muestra un gran agujero en el techo y escombros esparcidos sobre la alfombra roja en una parte del pasillo que conecta los tres principales auditorios de espectáculos del centro. Los daños se produjeron durante un episodio de mal tiempo en Washington.

La junta del centro, alineada con Trump, libra una batalla en los tribunales para seguir adelante con planes de añadir el nombre del mandatario a la fachada del edificio y cerrar el centro durante dos años mientras se somete a renovaciones con un costo de 250 millones de dólares.

Daravi calificó el desplome parcial del techo del viernes como “otro ejemplo de la necesidad urgente de cerrar para renovar y revitalizar, como ha defendido nuestro presidente del consejo, el presidente Trump”.

“Este fallo estructural se debe a décadas de abandono y falta de mantenimiento por parte de la dirección anterior, y no hay justificación para seguir retrasando la restauración del centro cultural de Estados Unidos”, manifestó Daravi en un comunicado.

Los esfuerzos de Trump por añadir su nombre y realizar otros grandes cambios en el centro, creado para honrar al presidente John F. Kennedy tras su asesinato, forman parte de una agenda más amplia de su segundo mandato para remodelar Washington.

El mandatario demolió el Ala Este de la Casa Blanca para dar paso a un salón de baile. También planea construir un arco triunfal cerca del Cementerio Nacional de Arlington y un campo de golf renovado a lo largo del río Potomac.

El juez federal de distrito Christopher Cooper dictaminó en mayo que el nombre de Trump se había añadido al Centro Kennedy de manera ilegal y ordenó que se retirara. También impidió que la administración cerrara el recinto por renovaciones.

Ahora, el juez tiene ante sí una votación realizada en agosto por la junta del centro para devolver el nombre de Trump a la fachada, de modo que diga: “El Centro John F. Kennedy para las artes escénicas, restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump”. Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que las donaciones para las renovaciones se agotarán si el nombre de Trump no está en el edificio.

Otros cambios han seguido adelante. La semana pasada, el Centro Kennedy retiró una gran escultura conocida como Blue, que había sido colocada fuera del centro en 2019. El centro no dio ninguna razón para su retirada, pero indicó en un comunicado que “nos sentimos honrados de haber sido custodios” de la obra del fallecido escultor Joel Shapiro.

Grace Terpstra, de Keep the KC, un grupo comunitario que lucha contra el cierre del Centro Kennedy, dijo que sospecha que la junta aprovechará lo que parece ser un daño limitado en el techo “para sostener que hay que cerrar todo, que les va a caer encima a todos”.

“Creo que intentarán convertirlo en algo más grande y mostrar que han encontrado muchas otras cosas”, comentó Terpstra, fundadora del grupo.

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Bynum informó desde Savannah, Georgia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP