Zion Williamson impulsa a los Pelicans a una victoria de 114-96 sobre los Spurs

Zion Williamson (1), de los Pelicans de Nueva Orleans, atrapa un rebote defensivo ante el intento de Bismack Biyombo (18), de los Spurs de San Antonio, por ganarlo en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 23 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (AP Foto/Peter Forest)