Roban la preciada motoneta de Francona, quien se alista para despedirse del béisbol

Terry Francona, centro, manager de los Guardianes de Cleveland, posa con el equipo para la foto previo a un partido en contra de los Orioles de Baltimore, el viernes 22 de septiembre de 2023, en Cleveland. Aquejado por temas de salud en años recientes, el popular Francona se espera que anuncie oficialmente su retiro del béisbol, no sin antes dejar su huella como uno de los personajes más populares del deporte. (AP Foto/Sue Ogrocki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.