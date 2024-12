Mudryk del Chelsea confirma que prueba antidopaje reveló una sustancia prohibida en su sistema

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Foto del 27 de octubre del 2024, Mykhailo Mudryk del Chelsea corre en el campo durante el encuentro de la Liga Premier ante el Newcastle. (AP Foto/Dave Shopland, Archivo)

“Puedo confirmar que he sido notificado de que una muestra que proporcioné a la FA contenía una sustancia prohibida”, escribió Mudryk en una publicación en Instagram. “Sé que no he hecho nada malo y mantengo la esperanza de volver pronto al campo”.

El Chelsea indicó que Mudryk, de 23 años, fue contactado por la Asociación de Fútbol Inglesa tras un “hallazgo adverso” en una prueba rutinaria de orina. La FA no comentó sobre la situación cuando fue consultada por The Associated Press y el Chelsea no indicó si había sido suspendido. Mudryk fue incluido por última vez en un equipo del Chelsea como suplente no utilizado el primero de diciembre.