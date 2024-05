Mike Tyson se recupera tras enfermar durante un vuelo el fin de semana de Miami a Los Ángeles

ARCHIVO - Mike Tyson habla durante una conferencia de prensa para promocionar su próxima pelea de boxeo contra Jake Paul, el 16 de mayo de 2024, en Arlington, Texas. Tyson sigue recuperándose el lunes 27 de mayo, después de sufrir una emergencia médica un día antes durante un vuelo de Miami a Los Ángeles, dijeron sus representantes. La leyenda del boxeo de 58 años "tuvo náuseas y mareos debido al brote de úlcera 30 minutos antes de aterrizar", dijo la oficina de su publicista en un comunicado. (AP Foto/Sam Hodde, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.